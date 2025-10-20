Ő jobban tudja, mint két nagyhatalom vezetője
2025. október 20. 15:05

„Kicsit arculcsapásnak érzem, hogy Donald Trump amerikai elnök Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, miközben nincs ott egyetlen európai sem” – jelentette ki Kaja Kallas, a kül-és biztonságpolitikáért felelős európai uniós főképviselő hétfőn Luxembourgban.

hirado.hu
Címkék:
MTI Hírfelhasználó