Kiszivárgott néhány Tiszás jelölt neve - íme, a részletek!

Szerző: gondola

2025. november 17. 16:16

A 24.hu információi szerint Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, Rost Andrea operaénekes, valamint Bóna Szabolcs agrármérnök is a Tisza Párt képviselőjelölt-jelöltjei közt lehet. A portál úgy értesült, hogy Ruszin-Szendi a Hajdú-Bihar vármegyei 5. számú választókerületében, Rost Andrea a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 1. számú választókerületében, Bóna Szabolcs pedig a Győr-Moson-Sopron vármegyei 3. számú egyéni választókerületében állhat rajthoz.

A párt a tervek szerint hétfőn este hirdeti ki, hogy az egyes választókerületekben ki lesz az a három-három jelölt, akik közül a leendő képviselőjelöltet választják ki a 2026-os országgyűlési választásra. Erről előbb a Tisza Szigetek tagjai, utánuk a választókerületben élők szavazhatnak.