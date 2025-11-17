V4 újratöltve - visszatér a régió szövetsége

Szerző: gondola

2025. november 17. 10:31

A V4 már bizonyította erejét a gazdasági együttműködés és a migrációval szembeni fellépés során is. Most pedig azzal, hogy Brüsszel háborús stratégiát kényszerítene minden tagállamra, ismét felértékelődik Közép-Európa józansága - írja posztjában Orbán Balázs.

Újra kell aktiválni a visegrádi csoportot, és térségünkben olyan együttműködési formákra van szükség, amelyek révén Lengyelország, Szlovákia, Csehország és Magyarország is érvényesítheti álláspontját a nemzetközi színtéren – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök.

Karol Nawrocki lengyel elnök szavaira hívta fel a figyelmet a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán: „Újra kell aktiválni a visegrádi csoportot, és térségünkben olyan együttműködési formákra van szükség, amelyek révén Lengyelország, Szlovákia, Csehország és Magyarország is érvényesítheti álláspontját a nemzetközi színtéren. Nyugat-Európa az utóbbi időben túl sok hibát követett el ahhoz, hogy közömbösek maradhassunk ezekkel szemben.”

Orbán Balázs kitért arra is, hogy „Magyarországon Orbán Viktorral, Szlovákiában Fico miniszterelnökkel, Lengyelországban Nawrocki elnök megválasztásával és most Csehországban Babis elnök visszatérésével ismét olyan vezetők állnak a Visegrádi Négyek élén, amelyek érdekeltek az erős közép-európai együttműködésben és akik hisznek abban, hogy a nemzetállamok összefogásával több érhető el, mint a brüsszeli utasítások vakon követésével.”

A V4 már bizonyította erejét a gazdasági együttműködés és a migrációval szembeni fellépés során is. Most pedig azzal, hogy Brüsszel háborús stratégiát kényszerítene minden tagállamra, ismét felértékelődik Közép-Európa józansága - jegyezte meg Orbán.

A Fidesz politikai igazgatója végül úgy fogalmazott: „Mi készen állunk.”