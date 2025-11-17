Zelenszkij mélyrepülésben - Egy hét alatt 40 százalékkal csökkent a népszerűsége

Szerző: gondola

A hirado.hu cikke szerint Volodimir Zelenszkij támogatottsága 40 százalékot zuhant az elmúlt hét során. Minderről Jaroszlav Zseleznjak, az ukrán parlament képviselője beszélt a nagy korrupciós botrányt követően készült felmérésekre hivatkozva. Zseleznjak a Strana médium Telegram-csatornáján közzétett videóban azt mondta: „Az általam látott közvélemény-kutatások szerint Zelenszkij népszerűsége 20 százalék alá esett”.

November 10-én az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) – amelyek függetlenek Zelenszkij hivatalától – vizsgálatot jelentett be egy jelentős, az energiaszektorhoz köthető korrupciós ügyben, amely a Midas Hadművelet nevet kapta – írja a TASZSZ. A nyomozók házkutatást tartottak az Energoatom vállalatnál, valamint Tımur Mindics vállalkozó és a jelenleg felfüggesztett igazságügyi miniszter, German Galuscsenko lakásán; utóbbi az események idején energiaügyi miniszterként tevékenykedett. A NABU nyilvánosságra hozott felvételeket is Mindics, az ukrán elnök „pénztárosának” is nevezett ukrán oligarcha lakásából, amelyek korrupt gyakorlatokról szóló megbeszélések derültek ki.