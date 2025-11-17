Olaszország új válsága: tinédzser migránsbandák uralják az utcákat

Szerző: Gondola/MTI

2025. november 17. 20:05

Olaszországban gyorsan terjednek a fiatalkorú migránsokból álló bandák, miközben az önkormányzatok és a rendőrség egyre nagyobb terhet visel.

Több mint tizenhatezer-ötszáz, többségében fiú az a kis- és fiatalkorú migráns, akiknek ellátása Olaszországba érkezésük után az önkormányzatokat terheli a római belügyminisztérium hétfőn nyilvánosságra hozott adatai szerint.

Azokról a tizennyolc év alattiakról van szó, akik az illegális bevándorlás útvonalain, felnőtt kíséret nélkül érkeztek az olasz partokra.

Többségük dokumentumok nélkül jutott be Olaszországba, életkoruk megállapítása nem mindig egyszerű. A belügyi tárcának a Corriere della Sera milánói napilapban közölt adatai szerint nagy részük fiatalkorú, és többségük fiú.

Miután megtörtént az azonosításuk, a gyerekeket és fiatalokat az állam a városok között osztja szét az önkormányzatok lehetőségei szerint. Leginkább a gazdagabb észak-olaszországi térségbe kerülnek. Az önkormányzatok feladata lenne a fiatalok felkarolása, oktatása, társadalmi beilleszkedésének elősegítése.

A 2023-2025 közötti időszakra a költségvetés kétszázmillió eurót különített el a fiatal migránsok ellátására, de annak az önkormányzatok mostanáig csak a harmincöt százalékát kapták meg.

A hiányzó részt önerőből kellett pótolniuk, miközben a városoknak szánt források az utóbbi három évben kétmilliárd euróval csökkentek.

A milánói, padovai és bolognai egyetem közös bűnügyi kutatóközpontja, a Transcrime októberi jelentése szerint a fiatalkorúakból álló bandák (baby gang) gombaszerűen szaporodnak kiemelten az ország északi régióiban.

Legalább tízfős, tizenöt és tizenhét év közötti fiúkból álló csoportokról van szó, akik első vagy másodgenerációs bevándorlók.

Kezdetben kortársaikat zaklatják, támadják, kirabolják, de megtámadják és kirabolják a felnőtt lakosokat is, valamint a rendőrséget is provokálják. Súlyosabb bűncselekményeket is elkövetnek, üzleteket, lakásokat rabolnak ki, csatlakoznak a helyi drogkereskedelemhez, védelmi pénzt követelnek a kereskedőktől vagy vendéglátóipari egységektől.

Dél-Olaszországban a migráns fiatalok alkotta bandák a camorra bűnszervezetének is dolgoznak.

A rendőrség személyi állománya ezzel egy időben folyamatosan csökken: 2024 végén a rendőrök száma nem érte el a százezret, 2023 óta több mint húszezerrel csökkent a számuk.

A Corriere della Sera megjegyezte, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök november 6-án bejelentette, hogy 2027-ig több mint harmincegyezerrel kívánják növelni a rendőrségi létszámot.