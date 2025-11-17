A "másik" Szent Margit: egy elfeledett skót-magyar szent

Szerző: Gondola/mkdsz.hu

2025. november 17. 19:05

Skóciai Szent Margit kora igencsak rokon a mai világgal. Az egyház hanyatlóban volt; az egymással csatázó törzsekből - ma talán mondanánk nemzetállamokból - egyre nagyobb egységekbe tömörülő európai országok urai pedig totális hatalmuk alá akarták vonni az emberi élet, a civilizáció és a kultúra minden területét. Ugye ismerős?

„Szent István királyunk unokája. Magyarországon, Mecseknádasd mellett született 1046 körül, amikor atyja ott élt száműzetésben. III. Malcolm skót királyhoz adták feleségül, akinek nyolc gyermeket szült. Az igazi édesanya és királyné példaképe. Edinburghban halt meg 1093. november 16-án.” – írja Surján László, a KDNP tiszteletbeli elnöke a breviárium alapján.

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség honlapján megjelent írás Skóciai Szent Margit, a magyar királyi családból származó szent életét és örökségét idézi fel. A cikk szerint Margit körülbelül 1046-ban született Magyarországon, feltehetően a Mecseknádasd környékén, apja, Edward herceg száműzetése idején. Később Skóciába került, ahol feleségül ment III. Malcolm királyhoz, és nyolc gyermek édesanyja lett.

A cikk rámutat, hogy Margit nemcsak mint királyné, hanem mint hiteles keresztény asszony is maradandót alkotott: egyházi reformokat indított, támogatta a templom- és kolostorépítéseket, valamint a latin nyelvű liturgia bevezetését. Tevékenysége nagyban hozzájárult a skót egyház megerősödéséhez és az ország keresztény arculatának megszilárdításához.

Az írás idézi XII. Pius pápát is, aki Margitot „Szent István unokájaként” méltatta, ezzel is hangsúlyozva magyar származását és kapcsolódását a magyar szent királyi dinasztiához.

A szerző szerint Skóciai Szent Margit alakja ma is példát adhat: egyszerre a hit, a család és a közösség szolgálatának mintaképe. A cikk arra buzdít, hogy a magyarok fedezzék fel újra ezt a történelmi és lelki kapcsolatot, és kövessék Margit elkötelezettségét a hit és az emberség iránt.