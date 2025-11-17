Magyarországra menekülhetnek a német fiatalok?

Szerző: MH, gondola

2025. november 17. 18:11

A kötelező katonai szolgálat körüli vita Németországban már nem pusztán politikai – generációs konfliktus. Komoly követketményekkel nézhet szembe az ország, ha tényleg bevezetésre kerül a kötelező sorkatonaság. A német kormányzat nemrégiben előírta, hogy a 18 év felettieknek kötelező regisztráción kell részt venniük, amely kimondva, kimondatlanul a sorkatonaság visszaálltása irányába vezető első lépés - mondta a Magyar Hírlapnak Somkuti Bálint.

A biztonságpolitikai szakértő kiemelte, a problémát az jelenti, hogy a felmérések szerint az európai fiatalok meghatározott többsége, Németországban például 65-67 százaléka, még a hazájáért sem fogna fegyvert. Ennek az okai összetettek, és igazából az európai múltban keresendőek. Emlékeztetett, a német fiatalságnak 70 éve azt tanítják, hogy Európa minden problémájáért ők a felelősek.

Emiatt még egy olyan helyzetben sem, amelyet egy honvédő háborúként lehet legjobban jellemezni, sem harcolnának, hiszen évtizedeken keresztül azt tanították nem csak nekik, hanem a szüleiknek is, hogy a német fegyverrel a kezében semmiképpen sem jó megoldás. „Nem tudom, miből gondolja az Európai Unió és Németország globalista vezetése, hogy az évtizedek óta generációkon át sujkolt fogalmakat egyik pillanatról a másikra meg tudják változtatni. Felmerül a kérdés, ha mégis bevezetik ezeket az intézkedéseket, hova fognak menekülni a német fiatalok. Nemrég nagy botrányt keltett az egyiknek a válasza, aki azt mondta, hogy bárhova elmegy, de ő harcolni nem fog, ha kell, még Putyinhoz is hajlandó elmenni” - fogalmazott a szakértő.

Kiemelte, joggal merül fel a kérdés, hogy a célországok közül Magyarország milyen szinten jöhet szóba. Az elmúlt időszaknak köszönhetően a lejáratókampányok az ellenkező hatást érték el, és nagyon sok európai fiatal számára Magyarország, az itteni szabadság egy vonzó célpontot jelenthet, úgyhogy ha erre az intézkedésre sor kerül, elképzelhető, hogy a német fiatalok tömegével fogják felkeresni Magyarországot - húzta alá.