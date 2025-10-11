Orbán Viktor: a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen

A mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen - írta Orbán Viktor miniszterelnök szombat reggeli Facebook bejegyzésében.
"Forró ősz elé nézünk. Európa egyre gyorsabban sodródik a háború felé" - fogalmazott a kormányfő.
Orbán Viktor felidézte: pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét: Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig majd kimerül.
Hogy ez mennyibe kerül és meddig tart majd, azt nem tudtuk meg. Stratégia helyett csak vágyálmokra futotta a brüsszelieknek - jegyezte meg.
"Dániában világossá tettem: mi ebből nem kérünk. Azóta hadjáratot indítottak Magyarország ellen. A fegyvertár széles. Kémvádak, álhír-botrányok és jogi ügyeskedés. Megindultak ellenünk Brüsszelben és megindították a hazai helytartóikat is" - írta Orbán Viktor.
"Ezt nem nézhetjük tétlenül! Újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból. Ezért a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen. Ott leszünk minden városban és minden faluban, mert most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van!" - zárta bejegyzését a miniszterelnök.
Borítókép: Budapest, 2025. október 4. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban 2025. október 4-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
