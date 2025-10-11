Lévai Magyar Asszonyok Ligája
2025. október 11. 13:05
Léván október 13-án, hétfőn 17 órakor kezdődik Bernáth Tamás a Komáromi Jókai Színház színművészének előadása a Szépkorúak hónapja alkalmából.
Helyszín: Reviczky Ház
Szervező: Lévai Magyar Asszonyok Ligája, Reviczky Társulás
Október 14-én, kedden 17 órakor
Ligetfalui vérengzés 80. évfordulója
Dunajszky Géza: Felszántott tömegsírok c. könyv és dukumentumfilm bemutató. A bemutató után sor kerül emléktábla leleplezésére.
Kép: moly.hu
Helyszín: Reviczky Ház
Szervező: Reviczky Társulás
