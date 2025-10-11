Lévai Magyar Asszonyok Ligája
2025. október 11. 13:05

Léván október 13-án, hétfőn 17 órakor kezdődik Bernáth Tamás a Komáromi Jókai Színház színművészének előadása a Szépkorúak hónapja alkalmából.

Helyszín: Reviczky Ház

Szervező: Lévai Magyar Asszonyok Ligája, Reviczky Társulás


Október 14-én, kedden 17 órakor

Ligetfalui vérengzés 80. évfordulója

Dunajszky Géza: Felszántott tömegsírok c. könyv és dukumentumfilm bemutató. A bemutató után sor kerül emléktábla leleplezésére.

Dunajszky Géza: Felszántott (tömeg)sírok

Kép: moly.hu

Helyszín: Reviczky Ház

Szervező: Reviczky Társulás

gondola
Címkék:
MTI Hírfelhasználó