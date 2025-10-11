Fékeződött a migránsinvázió

2025. október 11. 11:07

Az Európába irányuló migrációs útvonalak legtöbbjén, az előző év azonos időszakához képest január elseje és szeptember vége között 22 százalékkal csökkent a migrációs nyomás, ebben az időszakban mintegy 133 400-an kíséreltek meg illegális úton az Európai Unió területére lépni - közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége, a Frontex pénteken.

A varsói székhelyű uniós ügynökség az év első kilenc hónapjának a migrációs adatait rögzítő jelentése szerint az illegális bevándorlás mértékének legjelentősebb, egyéves viszonylatban 58 százalékos visszaesését a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken jegyezték fel. Itt a vizsgált időszak alatt 12 879 határsértő esetében kellett intézkedniük a hatóságoknak. Szeptemberben 734 alkalommal.

Jelentős, egyéves viszonylatban 47 százalékos csökkenését jelentettek a Nyugat-Balkán országain keresztül vezető migrációs útvonal országainak hatóságai, ahol idén szeptember végéig 9071 ember próbált illegálisan az unió területére jutni. A vizsgált hónapban ugyanitt 1110 illegális migránssal szemben intézkedtek a nemzeti hatóságok.

A migrációs nyomás jelentős visszaeséséről számoltak be az Európai Unió Fehéroroszországgal közös határán is, ahol január elseje és szeptember vége között 8714-en lépték át törvénytelen módon az uniós határt. Ez az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest 36 százalékos csökkenést jelent. Ugyanitt szeptemberben 1101 ember próbált illegális úton az Európai Unió területére lépni.

Kevesebben érkeztek a Földközi-tenger keleti medencéjének - főként Görögországot és Ciprust érintő - migrációs útvonalán is. Itt az év első kilenc hónapjában 37 178 illegális határátlépést jelentettek a tagállami hatóságok, ami 22 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest. Szeptemberben ezen az útvonalon 4997 esetet észleltek.

Megjegyezték, a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt augusztusban a korábbi évek azonos hónapjában tapasztalthoz képest alacsonyabb volt az illegálisan érkezők száma, azonban szeptemberben ismét megugrott a Líbiából a görögországi Kréta szigetére tartó migrációs folyosón átkelők száma. A tavalyi adatokhoz képest idén 280 százalékkal volt több az észlelések száma - emelték ki.

Az előző év azonos kilenchónapos időszakához képest a migrációs nyomás 2 százalékkal növekedett a Földközi-tenger középső medencéjében kialakult, főként Olaszországot érintő migrációs útvonalon. Szeptember végéig itt 50 850-en próbáltak meg az unió területére jutni, míg a vizsgált hónapban 8046 esetben intézkedtek az illetékes hatóságok. A közép-mediterrán útvonal fő kiindulási országából, Líbiából 50 százalékkal nőtt meg az indulások száma 2024 azonos időszakához képest - jegyezték meg.

Az illegális bevándorlás jelentette nyomás erősödését további két migrációs útvonalon jegyezték fel. A brit tengeri határon az év első kilenc hónapjában 54 291-en próbálkoztak a tengeri átkeléssel, 14 százalékkal többen, mint az előző év azonos időszakában. Ugyanitt szeptemberben 7910-en vállalkoztak a kockázatos illegális tengeri átkelésre.

Végezetül éves viszonylatban a migrációs adatok 28 százalékos emelkedését jelentették a Földközi-tenger nyugati medencéjében, a főként Spanyolországot érintő migrációs útvonalon. Itt az év első kilenc hónapjában 14 388, szeptemberben pedig 2524 észlelésről számoltak be az illetékes hatóságok.

A migrációs útvonalak legtöbbjén bangladesi, egyiptomi és afgán állampolgárokat vettek nyilvántartásba - tette hozzá jelentésében a Frontex.

MTI