Orbán Viktor: amit ma a brüsszeli Bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozná

Ne legyenek illúzióink: amit ma a brüsszeli Bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozná - írta Orbán Viktor miniszterelnök szerda reggel a Facebookon.

2025. szeptember 10. 09:15

"Ursula von der Leyen ma értékeli az unió helyzetét. Kár vesződnie. A hibalista mindenki előtt ismert: lassuló gazdaság, romló versenyképesség, migrációs válság és erőszak, egy vesztes háború, esztelen zöldpolitika" - fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor közölte: az európai embereknek ebből elege van. Ezért erősödnek Európa szerte a Patrióta erők. Ezért bukik meg újra és újra a francia kormány, ezért nyert Nawrocki Lengyelországban, és ezért fog nyerni Andrej Babis Csehországban.

"Magyarországon is ez lesz a Tisza párt veszte. Az elmúlt hetekben megtudtuk, hogy a Tiszának van programja. Azt is megtudtuk, hogy Brüsszelben írták. Azt is megtudtuk, hogy el akarták titkolni, de nem sikerült. Kezd összeállni, ki mit ajánl a magyar választóknak"

- tette hozzá a miniszterelnök.

Azt írta: ők adót akarnak emelni, mi levezényeljük Európa legnagyobb családi adócsökkentését. Ők bérlakásokat akarnak, mi végrehajtjuk Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját. Ők szankciókat akarnak, mi békét és rezsicsökkentést. Ők elfogadnák a brüsszeli migrációs paktumot, mi lezártuk a határt. Ők Ukrajnát támogatnák, mi a magyar családokat.

"Ne legyenek illúzióink: amit ma a brüsszeli Bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozná. Ne hagyjuk!" - zárta bejegyzését Orbán Viktor.

Facebook/Orbán Viktor - MTI