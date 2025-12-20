Orbán Viktor a vállalt feladatát egészében akarja teljesíteni

Szerző: MTI

2025. december 20. 15:05

Ha nincs Fidesz-KDNP, vannak migránsok jó sokan, nincs egymillió munkahely, hiányozna 200 ezer magyar gyerek az életünkből - mondta a miniszterelnök.

A Fidesz-KDNP koalíció Európában páratlanul: másfél évtizede vezet EU-tagállamot.

Ha nincs Fidesz, akkor nincs egymillió munkahely, nincs biztos időskor, de van háború és jó sok migráns; ha nincs Fidesz, nincs parti - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Szegeden, a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlésén.

Az eseményen - amelyet a szegedi Pick Arénában tartottak - a kormányfő Lázár János építési és közlekedési miniszterrel egy rendhagyó Lázárinfón válaszolt a közönség kérdéseire, elsőként arra, hogy miért érdemes 2026-ban, 16 év kormányzás után a Fideszre szavazni.

Orbán Viktor úgy válaszolt: inkább azt mondja mi lesz akkor, ha nincs Fidesz. Ha nincs Fidesz akkor van háború, ha nincs Fidesz-KDNP vannak migránsok jó sokan, nincs egymillió munkahely, hiányozna 200 ezer magyar gyerek az életünkből, ha nincs Fidesz nincs biztos időskor, nincs gyerekek utáni adókedvezmény és nincs első lakása a fiataloknak - hangsúlyozta.

"Ha nincs Fidesz, nincs parti"- fogalmazott.

Kijelentette azt is:

a Fidesz-KDNP egy olyan közösség, amely mindig olyan vezetőket tud előhozni, az élre állítani, amilyenre a magyaroknak, az országnak, a hazának szüksége van. Ez a mi legnagyobb erőnk

- tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy rá miért szavazzanak, Orbán Viktor azt mondta: először is vidéki ember, falusi, és

"ha az ember választhat, akkor válassza a saját fajtáját,

ezt javaslom". A második érvnek azt hozta fel: a legjobb korban van, bár igaz, hogy már 30 éve egyfolytában a legjobb korban van, de ez mégis számít.

Harmadrészt hangsúlyozta azt is: nem arra vállalkozott, hogy összeállít és vezet egy kormányt, amelyik majd jól kormányoz, mert ezt más is meg tudja csinálni.

"Én arra vállalkoztam, hogy megváltoztatjuk a magyarok sorsát, azt a sorsot, amit mások szántak nekünk az első világháború után. Nekünk azt a sorsot szánták, hogy kicsik legyünk és szegények, és

én azt akarom, hogy a magyarok nagyok legyenek és gazdagok és ezzel még nem végeztem."

- mondta.