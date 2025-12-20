Leleplezte a szélsőséges Tisza Pártot a Nemzeti Ellenállás Mozgalom

Szerző:

2025. december 20. 15:05

A telefontolvaj által vezetett pártot leleplezte a hazafias politikai közösség.

Figyelemfelkeltő kampányt indított a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) a Tisza Párt adóterveiről - jelentette be Lajkó Fanni, a szervezet alapító tagja szombaton Szegeden.

Az aktivista a

"Nézd meg a saját szemeddel! tiszacsomag.hu"

feliratú mobilplakát előtt tartott sajtótájékoztatón azt mondta, létrehoztak egy honlapot, hogy mindenki megtudja, mit tervez a Tisza.

A weboldalon mindenki adónemenként megnézheti, mi, hogyan szerepel a Tisza-csomagban, és ez a gyakorlatban mit jelentene a magyar emberek számára.

Lajkó Fanni kifejtette, Magyarországon jelenleg 9 százalékos a társasági adó, ami egyrészt ösztönzi a magyar vállalkozásokat, emellett a külföldi befektetőket is vonzza.

Kiszivárgott programja szerint a Tisza Párt ezt szigorítaná a vállalkozások mérete, bevétele, munkavállalóinak száma alapján. A kisvállalkozóknak 13,5 százalékot kellene fizetniük, a középvállalatoknak 18, a nagyvállalatoknak 21,5 a multinacionális cégeknek pedig 25 százalékos lenne az adókulcs - közölte.

Az aktivista szavai szerint

"nagyon súlyos pont ebben az adócsomagban" a nyugdíjasokat érintő rész.

A Tisza az özvegyi nyugdíjakat szeretné 20 százalékkal megadóztatni - mondta, hozzátéve: a Tisza Párt elképzeléseit bemutató dokumentumból egyértelműen kitűnik az is, hogy fizetőssé tennék az egészségügyet.

Szűcs Gábor, a NEM alapító tagja közölte, a Tisza Párt megpróbálta eltitkolni programját a magyarok elől. Azt mondták, hogy nincs kormányprogramjuk, miközben Magyar Péter saját maga mondta el, hogy szakértők, munkacsoportokban dolgoznak, készítik a programot.

A 662 oldalas dokumentumban - amit az interneten bárki elolvashat - szerepel többek között a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó 22-33 százalékosra emelése. Az adókulcsot már bruttó 416 ezer forinttól 22 százalékra növelnék, a felső kulcs pedig bruttó 1,25 millió forinttól már 33 százalékos lenne - ismertette Szűcs Gábor.

Egy átlagbérből élő magyar ember éves szinten 234 ezer forinttal keresne kevesebbet, ha ez a Tisza-adó megvalósulna - tette hozzá.

Megnyirbálnák a családi adókedvezmények rendszerét is, 30 vagy akár 50 százalékkal csökkentenék azokat, ez egy

átlagos bérből élő család esetében százezreket jelentene havonta

- közölte Szűcs Gábor, megemlítve, hogy a Tisza Párt a gyermekek kétéves koráig járó gyermekgondozási díjat is elvenné.