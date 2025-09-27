Orbán Viktor: az EU és a NATO támogatása nélkül Ukrajna már rég összeomlott volna
A magyar kormányfő Volodimir Zelenszkijt említve azt írta, hogy "elnök úr, minden tisztelettel: hagyja abba a zaklatásunkat!"
2025. szeptember 27. 19:36
Az EU és a NATO támogatása nélkül Ukrajna már rég összeomlott volna - írta Orbán Viktor miniszterelnök szombat este az X-en.
"Magyarország a NATO és az EU tagja. Ukrajna már régen összeomlott volna e két szervezet támogatása nélkül" - fogalmazott a kormányfő.
Volodimir Zelenszkijt említve azt írta, hogy "elnök úr, minden tisztelettel: hagyja abba a zaklatásunkat!"
Borítókép: Budapest, 2025. július 14. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Pikk című, a Magyar Nemzet YouTube-csatornáján közzétett műsorban 2025. július 14-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher
MTI
