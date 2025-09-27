Orbán Viktor: az EU és a NATO támogatása nélkül Ukrajna már rég összeomlott volna
A magyar kormányfő Volodimir Zelenszkijt említve azt írta, hogy "elnök úr, minden tisztelettel: hagyja abba a zaklatásunkat!"
2025. szeptember 27. 19:36

Az EU és a NATO támogatása nélkül Ukrajna már rég összeomlott volna - írta Orbán Viktor miniszterelnök szombat este az X-en.

"Magyarország a NATO és az EU tagja. Ukrajna már régen összeomlott volna e két szervezet támogatása nélkül" - fogalmazott a kormányfő.

Volodimir Zelenszkijt említve azt írta, hogy "elnök úr, minden tisztelettel: hagyja abba a zaklatásunkat!"

