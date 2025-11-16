Vasarely-emlékévet rendeznek 2026-ban Pécsen

Szerző: mti

2025. november 16. 08:08

Victor Vasarely születésének 120., valamint a munkáit kiállító pécsi múzeum megnyitásának ötvenedik évfordulója alkalmából rendeznek programokat 2026-ban a baranyai vármegyeszékhelyen - tájékoztatta Pécs polgármestere pénteken az MTI-t.

Péterffy Attila az önkormányzat által elküldött sajtónyilatkozatában emlékeztetett arra, hogy 50 éve nyílt meg a pécsi Janus Pannonius Múzeum Vasarely Múzeuma, amely máig a magyar és nemzetközi op-art egyik legfontosabb gyűjteménye, valamint 120 éve született Victor Vasarely, a modern vizuális művészet egyik legnagyobb hatású alkotója.

Ez a kettős jubileum kivételes alkalom arra, hogy Pécs a modern művészet, az innováció és a vizuális gondolkodás városaként nemzetközi figyelmet kapjon - írta, kiemelve, hogy polgármesterként támogatja a JPM kezdeményezését, amelynek eredményeként Vasarely 2026 - Pécs címmel, egységes városi évadként valósulhatnak meg események a mecsekaljai városban.

A polgármester közölte, hogy Victor Vasarely művészete ma is rendkívül aktuális, ugyanis a vizualitás, a matematika és a kreativitás összekapcsolása a 21. századi gondolkodásmód motorja, amely Pécs jövőjét is formálhatja.

A Vasarely-emlékév így szerinte alkalmat ad arra, hogy Pécs - múltját és örökségét megőrizve - a modernitás, a kreativitás és a technológiai megújulás városaként jelenjen meg Magyarországon és Európában.

A Vasarely emlékév a JPM szakmai vezetésével, a Pécsi Tudományegyetem, a városi kulturális intézmények és a helyi kreatívipar bevonásával valósul meg, azzal kapcsolatban a pécsi önkormányzat "kész minden szükséges együttműködésre" - írta.

A sajtónyilatkozatban felvázolt programsor szerint 2026 januárjában a Modern Magyar Képtárban időszaki tematikus Vasarely-kiállítás nyílik, április 9-én, a művész születésnapján megnyitják az addig megújuló Vasarely Múzeumot, májusban szakmai napokat, kurzusokat tartanak, míg május 14-én Claire Vasarely munkáiból nyílik időszaki kiállítás a Múzeum Galériában.

Május végétől október közepéig Vasarely 120 címmel az op-artra reflektáló kortárs képzőművészeti alkotások láthatók majd Pécsen, júniusban partival ünneplik a Vasarely Múzeum fennállásának ötvenedik évfordulóját, június vége és augusztus vége között pedig fényművészeti munkákat mutatnak be Vasarely Light címmel.

Július 2. és 5. között a tizedik Zsolnay Fényfesztiválon Vasarely-inspirációk láthatók majd, míg október közepén a fővárosi Vasarely Múzeumból a művész korai munkáit állítják ki a pécsi Múzeum Galériában, de lesz Vasarely kárpit hommage kiállítás is a Csontváry Múzeumban.