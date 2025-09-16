Ősszel ismét Anglia felé veszi az irányt a Dirty Slippers

A magyar koncertek és a Suliturné drog elleni prevenciós programok után 5 brit városban 7 koncertet ad a magyar zenekar.

2025. szeptember 16. 18:04

A Dirty Slippers zenekar az idei évben is végig turnézta Magyarországot Celldömölktől-Gyuláig, valamint a több díjat is bezsebelő, Suliturné drog elleni prevenciós programjával is látható volt országszerte.

Ahogyan az elmúlt években már-már hagyománnyá vált, a zenekar ősszel Anglia felé veszi az irányt, idén viszont, egy hosszabb, 7 állomásos turnéra indul a Lobó-Szalóky Lázár által vezetett négyes.

A brit turné Stamfordból indul és Londonban zárul, érintve olyan nagyvárosokat mint Leeds, továbbá a DS először lép fel majd skót földön, rögtön 2-2 koncertet adva Edinburgh-ben, valamint Glasgow-ban. A két skóciai dátumon ráadásul a sajtó képviselői előtt lépnek fel a HMV hanglemezboltokban napközben, ezzel is melegítve az esti klubkoncertekre.

A zenekar az októberi indulás előtt még itthon is látható lesz természetesen, legközelebb szeptember 19-én 20:30-tól lép fel Békéscsaba Fő terén (Szent István tér), a Vármegyenapon, majd másnap Somogy megyében, Kutason, az Alma - és Pálinkafesztivál színpadán 16:00-tól.

A Dirty Slippers legutóbbi dala, az angol Burton Radio első helyére is felkerült, a "The best" videóklipje Mészöly Anna főszereplésével készült:

GK