Rétvári Bence: A Migrációs Paktumot nem végrehajtani, hanem elfelejteni kell

Luxembourgban, az Európai Unió belügyi tanácsának ülését követően Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kijelentette: amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig az ország megvédi határait és nem engedi be az illegális migránsokat.

2025. október 15. 06:35

Rétvári hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra sem csatlakozik az uniós migrációs paktumhoz, és nem készít végrehajtási tervet annak bevezetésére. A kereszténydemokrata politikus szerint Brüsszel nagy nyomást gyakorol Magyarországra, többek között napi egymillió eurós bírsággal fenyegeti az országot, miközben a határvédelem költségeit nem hajlandó megtéríteni.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy a magyar határkerítés eredményesen védi az országot, mert az illegális migránsok új útvonalakat keresnek, főként a horvát–szlovén határ felé.

A gázai konfliktussal összefüggésben Rétvári Bence üdvözölte, hogy Magyarországon nem voltak erőszakos utcai megmozdulások, és bírálta azokat az uniós országokat, ahol antiszemita incidensek történtek.

Végül bírálta a kettős mércét, amiért – mint mondta – több nyugat-európai ország jelentős számú vízumot ad ki orosz állampolgároknak, miközben Magyarországot a migrációs politikája miatt támadják.

Gondolu.hu/MTI