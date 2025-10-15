Rétvári Bence: A Migrációs Paktumot nem végrehajtani, hanem elfelejteni kell

Rétvári hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra sem csatlakozik az uniós migrációs paktumhoz, és nem készít végrehajtási tervet annak bevezetésére. A kereszténydemokrata politikus szerint Brüsszel nagy nyomást gyakorol Magyarországra, többek között napi egymillió eurós bírsággal fenyegeti az országot, miközben a határvédelem költségeit nem hajlandó megtéríteni.
Az államtitkár arról is beszélt, hogy a magyar határkerítés eredményesen védi az országot, mert az illegális migránsok új útvonalakat keresnek, főként a horvát–szlovén határ felé.
A gázai konfliktussal összefüggésben Rétvári Bence üdvözölte, hogy Magyarországon nem voltak erőszakos utcai megmozdulások, és bírálta azokat az uniós országokat, ahol antiszemita incidensek történtek.
Végül bírálta a kettős mércét, amiért – mint mondta – több nyugat-európai ország jelentős számú vízumot ad ki orosz állampolgároknak, miközben Magyarországot a migrációs politikája miatt támadják.
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
Luxembourgban, az Európai Unió belügyi tanácsának ülését követően Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kijelentette: amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig az ország megvédi határait és nem engedi be az illegális migránsokat.
Marco Rossi rendkívül büszke a magyar labdarúgó-válogatottra, amely kedden 2-2-es döntetlent ért el Portugália vendégeként a lisszaboni világbajnoki selejtezőmérkőzésen, ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a bravúr ellenére az utolsó két forduló dönt a csapat sorsáról.
Válogatottunk óriási sikert ért el. Nemcsak lelkesen, hanem helyenként jól játszott. Rossi azt akarta, hogy a mieink emelt fővel jöhessenek le a pályáról: csapatunk túlteljesített.