Rétvári Bence: Az ellenzék ideológiai alapon támadja a családi adórendszert

A családbarát Magyarország fontos része, hogy az adórendszer is gyermekközpontú, a kormány ugyanis elismeri azt, ha valaki dolgozik és közben gyereket nevel - hangsúlyozta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Budapesten, a Gyermek(lélek)védelem új útjain című műhelykonferencián. Rétvári Bence a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) által szervezett eseményen arról beszélt, a családi típusú adórendszert az ellenzék már ideológiai alapon is támadja, és kormányra kerülése esetén meg is változtatná.

2025. szeptember 10. 19:35

- figyelmeztetett az államtitkár. A gyermekvédelem érdekében tett fontos lépések között említette a kereszténydemokrata politikus a kábítószerkereskedelem elleni harc elindítását, a mobiltelefon-használat iskolai korlátozását, az Integrált Jogvédelmi Szolgálat által indított gyermekvédelmi zöld számot, a pedagógusoknak szóló mentálhigiénés programot, az iskolapszichológusok számának megduplázását, valamint az iskolai bántalmazás megelőzésére szolgáló programot.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára azt mondta, 2010-ben a kormány célul tűzte ki a családok megerősítését, amelyet a családi adókedvezmény, valamint az anyák szja-mentességének bevezetése is szolgált. Mostanra eljutottunk oda, hogy igazi „adóforradalmat” tudtunk meghirdetni: a családi adókedvezmény megduplázása egymillió családot érint, az anyák szja-mentessége pedig szintén egymillió nőt fog érinteni a bevezetés végére – tette hozzá.

Kiemelte: jövőre a GDP öt százalékát, 4802 milliárd forintot fordít a kormány a családok támogatására, a következő négy évben pedig további négyezer milliárd forintot. Szeptember elsején elindult az Otthon Start program is, amely szintén fontos eleme a családtámogatásoknak, mivel azt összehangolták az egyéb otthonteremtési támogatási formákkal.

A kormány azonban választás elé került, a családtámogatásokat támadások érik, ezért nemzeti konzultáció indul arról, támogatják-e a magyarok Európa legnagyobb adócsökkentési programját vagy adóemelést szeretnének

- mondta Koncz Zsófia. Kitért arra: a családok lelki egészsége is fontos a kormánynak, ezért az Országgyűlés elé viszik a digitális eszközök veszélyének témáját, elindul a Mentál Pajzs program a gyermekek lelki egészségének megőrzése érdekében, amelyet az Erzsébet-táborok, valamint a tárca által támogatott könyvtári kihívás programok is támogatnak.

Fűrész Tünde, a KINCS elnöke ismertette az intézet kutatását, amelyben az iskolai mobiltelefon-használat korlátozásáról és a gyerekek digitális védelméről kérdezték a lakosságot.

A felmérés szerint a magyarok kétharmada egyetért azzal az intézkedéssel, hogy kitiltották a mobiltelefonokat az iskolákból. A legtöbben egyetértettek azzal is, hogy a szülőknek példát kell mutatniuk és sokkal tudatosabbnak kell lenniük a digitális eszközhasználat terén, a többség azt is elismerte, hogy a digitális eszközök függőséget tudnak okozni, és hogy a túlzott eszközhasználat rombolja a valódi közösségeket

A kutatásból kiderült az is, hogy a felnőttek egyharmada négy óránál többet nyomkodja a telefonját naponta, valamint, hogy a megkérdezettek négyötöde szerint 7 éves kor alatt nem kellene digitális eszközt adni a gyerekek kezébe.

Az elmúlt időszak leghatékonyabb digitális gyermeklélekvédelmi intézkedése az iskolai mobiltelefon-használat korlátozása volt

– jelentette ki Fűrész Tünde.

Hal Melinda klinikai szakpszichológus, a Matthias Corvinus Collegium (MCC) Tanuláskutató Intézet kutatásvezetője bemutatta a most induló Nemzeti Mentál Pajzs programot, amely a gyerekek lelki stabilitását, ellenállóképességét fejlesztő, megküzdési stratégiákat tanító nemzeti szintű prevenciós program.

Az interaktív, szakmai vezetésű programsorozatban a fiatalok szűrőkamionokban vehetnek részt pszichodráma foglalkozásokon, valamint az érzelmi intelligenciát és empátiát fejlesztő kérdésekkel, feladatokkal találkozhatnak.

Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos rámutatott, hogy a kábítószer-kereskedelem a szervezett bűnözés által működtetett nemzetközi iparág, amely együtt jár a prostitúcióval és a fegyverkereskedelemmel is. Mindez elfogadhatatlan, így a zéró tolerancia a legjogosabb önvédelem – szögezte le a kormánybiztos.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a felmérések szerint már 10-11 éves korban megindul a szerhasználat és az alkoholfogyasztás, de egyre több a kábítószeres várandós nő is.

A szerhasználat visszaszorítása érdekében tudatosságra és figyelemre van szükség a szülők irányából, valamint egységes összefogásra és elutasításra a társadalom felől.

Király Nóra országgyűlési képviselő (Fidesz), az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos úgy fogalmazott: büszkék lehetünk arra, hogy tizenöt éve olyan országban élünk, ahol a kormányzás középpontjában a családok és a gyerekek állnak.

MTI