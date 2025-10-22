Rétvári Bence: El kell hinnünk, hogy tudjuk a nemzetünk sorsát irányítani

Hinnünk kell magunkban, el kell hinnünk, amit a pesti srácok 1956-ban el tudtak hinni: azt, hogy alakíthatják a saját sorsukat, a nemzetük sorsát, Európa sorsát és ezzel a világtörténelmet is - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán a Pest vármegyei Pencen.

2025. október 22. 21:35

Rétvári Bence a helyi 1956-os megemlékezésen arról beszélt: azokra a hősökre emlékezünk, azokat a hősöket állítjuk mindig példának magunk elé, akik '56-ban kiálltak, akár fegyvert is fogtak azért, hogy kivívják a saját szabadságukat és az egész nemzet függetlenségét.

Ők a példaképeink ma is, akár fiatalok voltak, akár idősek, akár férfiak, akár nők, akár pesti srácok, akár penci srácok; mindenkire büszkék vagyunk, akik akkor a magyar szabadságért, saját életükön és életünkön túlmutató eszméért és a közösség javáért küzdöttek, harcoltak akár a túlerővel szemben is - tette hozzá.

A szuverenitás az, amiért akkor is sokan harcoltak, hiszen érezték azt, hogy az egyéni szabadságukat akkor tudják elérni, ha az ország függetlenségét is elérik

- fogalmazott a kereszténydemokrata politikus. Kiemelte, a forradalom lényege az volt, hogy az emberek a saját szabadságukat elérjék, ők maguk döntsenek a saját életük felől: arról, hol akarnak tanulni, milyen életet akarnak élni, hogyan neveljék a gyerekeiket, hol lakjanak, ne az adott pártfunkcionárius határozza meg, milyen munkájuk lehet.

Az emberek tudták, hogy a forradalom csak akkor lehet sikeres, ha a szabadságharc is az; ha nemcsak a saját szabadságukat vívják ki, hanem az ország is maga hozhatja meg a saját döntéseit. Azok az emberek, akik '56-ban a forradalom érdekében fegyvert fogtak, kimentek békésen az utcára, tüntettek, egymás karjába kapaszkodva vonultak végig Budapest utcáin, és sok-sok más része is az országnak, tudták, hogy nem sodródni akarnak annak a kornak a főáramlatával, hanem cselekedni – hangsúlyozta az államtitkár.

Hozzáfűzte, nem fogadták el, hogy velük az kell, hogy történjen, amit az akkor legerősebb hatalom itt, Magyarországon mondott, hanem a saját kezükbe akarták venni a sorsukat, ezért harcoltak, ezért küzdöttek, ezért kockáztattak mindent, amijük volt: a munkájukat, a lakásukat, sokszor még az életüket is. Mindent kockára tettek azért, hogy elérjék a szabadságot és elérjék a függetlenséget.

Aki azt mondja, hogy ki-ki a maga életét vagy az országa életét bízza másra, mert mások jobban tudják irányítani, az téves útra vezet - jelentette ki Rétvári Bence. Megjegyezte, a gyarmati sors nem tett gazdagabbá egyetlen országot sem; mindig a függetlenség az, amely gazdagabbá és erősebbé tette az országokat.

1956-ban az egész világ Magyarországra figyelt, mert mi, magyarok tudtuk alakítani akkor a világtörténelem egy részét

– közölte az államtitkár. Rámutatott: most, a következő hetekben is az egész világ, de Európa biztosan Magyarországra fog figyelni, mert most is tudjuk a kontinensünk és a világ történelmét alakítani, hiszen Magyarország ad helyet a béketárgyalásoknak, ahol a világ két vezető szuperhatalma találkozni fog; „csak hinni kell magunkban.”

MTI