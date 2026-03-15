Balassi-érmes színművész hunyt el - Lőte Attilától búcsúzunk

Szerző: Gondola

2026. március 15. 18:36

Elhunyt Lőte Attila Jászai Mari-djas színművész, Balassi-érmes hagyományőr - a szomorú hírrel testvére hívott fel minket telefonon. (Szeged, 1934 - Budapest, 2026) 1953-tól középiskolai csoportban játszott. A Színház és Filmmzínhűvészeti Főiskolát 1957-ben végezte, pártos Géza, Gellért Endre, Básti Lajos, Várkonyi Zoltán, SulYok Mária tanítványaként. 1957–1959 között a debreceni Csokonai Színház művésze volt. 1957 és 59 között a debreceni Csokonai Színház tagja volt, majd a Madách Színház szerződtette hősszerelmes és karakterszerepek eljátszására.

Kép: Madách Színház

Több mint hat évtizedet töltött itt. 2021- végén vonult vissza. Utolsó színpadi szereplése itt a Mary poppins című musicalben volt.

Pályája során több mint kettőszáz szerepet játszott el, a görög klasszikusoktól az orosz és brit klasszikus és modern alkotásokon keresztül a hazai magyar drárnairodalom javáig.

Néhány példa: Szophoklész: Antigone: Haimon; Euripides : lphigénia Aulisban: Achilleus; Csehov: Cseresznyéskert: Trofimov, majd: Gajev; Csehov: Ványa bácsi: Szerebrjakov; Shakespeare: Hamlet: Leartes; Shakespeare: Tévedések vigjátéka: Syracusai Antipholus; P. Shafíer: Black Comedy: Harold. majd: Melkett; Molnár Ferenc: Olympia: Kovács kapitány; Molnár Ferenc: Játék a kastélyban: Almády; Bródy Sándor: A medikus: Rubin föorvos; Görgey Gábor: Komámasszony hol a stukker: Méltóságos. Filmek – tv-filmek: Égrenyíló ablak – 1960; Legenda a vonaton -1962; Utak - 1964 – (Fipresci- díj, Cannes); Jövedelmező állás – 1965; A doveri út , 1971; Az örög cimborája – 1973; Villámfénynél – 1986; Legyetek szeretettel; A napfény íze (1999).

Kötetei: Maszk nélkül, Maszk nélkül (bővített kiadás), Elsuhant esztendők. Mindhárom kötet alcíme: Egy színész jegyzetei a közönségnek. bookline.hu

Több alkalommal szavalt a Balassi Bálint-emlékkard ceremóniáján, köztük 2007-ben: ekkor Nagy Gáspár Esztergomi apokrif című versét mondta el. A 2018. évi kardceremónián Tóth Bálintra, az előző évben elhunyt Balassi-kardos költőre emlékezve Balassiról szóló versét ő szavalta el. Lőte Attila a Balassi-érmet 2019-ben vette át a Gellért szálló gobelintermében.

Földi pályájáról való távozása nagy veszteség a magyar művészeti életnek, hozzátartozóival a gyászban osztozunk.