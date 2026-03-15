Március 15. - Simicskó István: a hazaszeretet nem csupán érzelem, hanem felelősség is

Szerző: MTI

2026. március 15. 09:36

Simicskó István kiemelte, a Kereszténydemokrata Néppárt meggyőződése, hogy a hazaszeretet nem csupán érzelem, hanem felelősség is. Felelősség Magyarország jövőjéért, közösségeinkért, családjainkért és kulturális örökségünk megőrzéséért.

Vannak olyan történelmi pillanatok, amikor Magyarország függetlenségéért, szuverenitásáért, az elért vívmányaink megőrzéséért, családjaink védelmében és boldogulásáért, végső soron a jövőbe vetett hitünkért ki kell állnunk - írta Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából az MTI-hez eljuttatott közleményében vasárnap.

A kereszténydemokrata politikus hangsúlyozta: a történelem megtanított minket arra, hogy a szabadságunkat elveszíteni könnyű, de visszaszerezni nehéz.

"Ilyen, a patriotizmus bátor időszaka volt 1848 is, amikor egy emberként állt fel a nemzet és mondta azt, hogy

elég volt az elnyomásból, nem tűrjük, hogy idegen érdekek kiszolgálói legyünk, és a saját hitünk és elveink szerint akarunk élni, nem úgy, ahogy azt külföldről diktálják"

- fogalmazott.

Simicskó István rámutatott arra, hogy ma is ilyen fontos időket élünk, amikor sorsunkat befolyásoló, jelentőségteljes történéseknek lehetünk a részesei.

"A világ ma zűrzavarosabb és kiszámíthatatlanabb, mint valaha, de még ma is bennünk él a márciusi ifjak elszántsága, tisztánlátása és hazaszeretete.

A kihívásokkal teli 21. századi Európában mi, magyarok egyenes derékkal, elszántan és határozottan kiállunk azért, amiben hiszünk, amiért őseink egykor vérüket adták"

- írta.

Kiemelte, a Kereszténydemokrata Néppárt meggyőződése, hogy a hazaszeretet nem csupán érzelem, hanem felelősség is. Felelősség Magyarország jövőjéért, közösségeinkért, családjainkért és kulturális örökségünk megőrzéséért.

Március 15. a bátorság, a nemzeti összetartozás és a remény ünnepe. 1848 hőseinek áldozata kötelez bennünket, hogy megőrizzük a magyarság biztonságát, békéjét és jövőjét! - hangsúlyozta Simicskó István.