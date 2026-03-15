Március 15. - Orbán Viktor: sohasem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza

Szerző: MTI

2026. március 15. 15:26

A miniszterelnök rögzítette: Nem adjuk a nemzeti és keresztény alkotmányunkat, a rezsicsökkentést, a 13. és 14. havi nyugdíjat, a világbajnok családtámogatási rendszerünket és Európa legjobb adórendszerét - sorolta, hozzátéve, megvédjük az édesanyák támogatását, a gyermekeinket, és "nem hagyjuk, hogy ukrán vagy szivárványos zászlóra cseréljék a nemzeti színeinket".

Sohasem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza - jelentette ki a miniszterelnök a budapesti Kossuth Lajos téren az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján, vasárnap mondott ünnepi beszédében.

Orbán Viktor kiemelte: akármekkora is a sokaság, ha gyűlölet és düh hozta össze, abból sohasem lesz szabadság. A sokaság önmagában sosem elég, szabadság csak szeretetből szökhet szárba, és csak az összefogás erősítheti meg - fűzte hozzá.

Hangsúlyozta azt is:

ma Brüsszel is magyar embernek öltözött. Az ő 12 pontja a szolgaság 12 pontja. Arról szól, mit kívánnak a brüsszeliek, de "mi, márciusiak sohasem törődünk bele, hogy a magyarok 12 pontjából brüsszeli 12 pontot csináljanak a budapesti labancok.

Nem engedjük, hogy 30 brüsszeli ezüstért eladják, amit 16 év alatt felépítettünk" - fogalmazott.

