Mit keresett Karácsony Gergely testvére a Békemeneten?

Szerző: Gondola

2026. március 16. 08:38

Rétvári Bence készített rövid interjút a Békemeneten Karácsony Gergely főpolgármester testvérével.

A liberális politikus fivére a részvételével kapcsolatosan úgy fogalmazott, hogy „mivel konzervatív gondolkodású ember vagyok, valószínűleg már így születtem valahogy. Az elmúlt tizenhat év eredményeit meg kellene tartani, illetve a szokásos gondolat mentén a háborúból is kéne maradni."

Rétvári Bence KDNP-s honatya erre reagálva hozzátette: ezért vagyunk itt a Békemeneten, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, és amit 16 év alatt elértünk, Brüsszel és Kijev ne veszélyeztesse.