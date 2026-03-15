Semjén Zsolt felújított útszéli keresztet adott át Gyergyószentmiklóson

Szerző: MTI

2026. március 15. 17:07

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes felújított útszéli keresztet adott át vasárnap Gyergyószentmiklóson. A Gyilkos-tó felé vezető út szélén található emlékjelet a Fogadj örökbe egy keresztet! kezdeményezés keretében újították fel.

Semjén Zsolt köszöntőjében emlékeztetett, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) javaslatára 200 meglévő keresztet újítottak fel vagy állítottak újat a Kárpát-medencében. A keresztállítások, -felújítások helyi kezdeményezésre, számos esetben a párt anyagi támogatásával történtek.

A miniszterelnök-helyettes közös elmélkedésre hívta hallgatóságát, melyben rámutatott: emberként szimbólumokra van szükségünk, hogy ráhangolódjunk Isten jelenlétére. Ezért van a templomban orgona, szent zene és szentképek, melyek segítenek érzelmeinket áhítatra hangolni.

"Őseink azért állították a kereszteket, hogy emlékeztessenek minket Jézus Krisztus evangéliumára" - mondta. Hozzátette: ezeket útkereszteződésnél állították, hogy a leghétköznapibb pillanatokban is emlékeztessenek arra, hogy előbb-utóbb mindannyiunknak meg kell jelennünk Isten bírói széke előtt, el kell számolnunk az életünkkel.

"Ezek a keresztek emlékeztetnek mindannyiunkat arra, hogy az örök bíró előtt elszámolással tartozunk, és végső soron arra vagyunk meghívva, hogy szentek legyünk" - fogalmazott Semjén Zsolt. Hozzátette: a keresztek így arra hívnak, hogy jobb emberek legyünk, és arra is emlékeztetnek, hogy hűségesek legyünk keresztény civilizációs örökségünkhöz.

Derzsi Ákos, a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom ügyvezető elnöke, a román kormány államtitkára elmondta: Erdélyben, Romániában ők vállalták fel a KDNP kezdeményezésének megvalósítását. Erről 2025. október elsején írták alá az együttműködési megállapodást, mivel nagyon sok olyan kereszt van, amely felújításra vár.

Felidézte: a nagy keresztény teológusok azt mondták, Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. "A végeken élők" lehetnek azok, akik éltetik a reményt, hogy Európa megmarad kereszténynek - mondta.

Kijelentette: nem számít, hogy a kereszt kicsi vagy nagy, fából vagy kőből készült, a város közepén vagy a szélén áll, csak az, hányan vannak körülötte. A magyar ember elmenve előtte keresztet vet vagy kalapot emel. "Erre nekünk szükségünk van, csak így tudjuk megtartani magyarságunkat ebben a zavaros időszakban" - mondta a kezdeményezés támogatására kérve a jelenlévőket.

Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere szerint az út mentén állított keresztek történeteket hordoznak: a hitről, emlékezésről, emberi sorsokról szólnak. Lelki megállóhelyek is, a rövid elcsendesedés, az imádság vagy emlékezés helyei, és a gyergyói emberek számára kiemelkedő fontossággal bírnak.

Közölte: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes jelenléte és a magyar kormány elmúlt 16 évben tanúsított "gondoskodó támogatása" mutatja, hogy a végeken élők nincsenek magukra hagyva a szülőföldön való megmaradásért folytatott küzdelemben.

Ezért nem kérdés számukra, hogy áprilisban kinek nyújtanak támogatást az anyaországi országgyűlési választásokon. "Természetesen annak, aki eddig mindvégig testvérként mellettünk állt" - fogalmazott.

Kántor Boglárka parlamenti képviselő Pál apostol szeretethimnuszát idézte és Jeruzsálemből hozott szentelt olajat adott Semjén Zsoltnak ajándékba.

Elhangzott: a Gyilkos-tó felé vezető úton lévő keresztet 1964-ben állíttatta Kercsó Ferenc, majd 1994-ben újraállíttatták. A felújított emlékjelet a Romániai Kereszténydemokrata Egyesület és a Történelmi Vitézi Rend gyergyószéki fiókja fogadta örökbe.

A keresztet Hölgyesi Pál Zsolt római katolikus esperes szentelte fel.