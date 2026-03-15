Március 15. - Semjén Zsolt: a kitüntettek életútja a magyar megmaradást szolgálja

Szerző: MTI

2026. március 15. 22:04

Semjén Zsolt beszédében kiemelte: falerisztikai (rendjel- és kitüntetéstani) értelemben a keresztény civilizációs tradíciót folytató magyar kitüntetések, a Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt, 1848-49-ben gyökereznek. Ezt a hagyományt követték a két világháború közötti időszak kitüntetései, majd - a kommunista diktatúra jelképeinek időszaka után - ezekhez nyúlt vissza Antall József miniszterelnök 1990-ben.

A kitüntetett székelyföldi személyiségek életútja a magyar megmaradást szolgálja, és megtartó erőt jelent az egyetemes magyarság számára - hangoztatta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes vasárnap Csíkszeredában, ahol állami kitüntetéseket adott át a nemzeti ünnep alkalmából.

A csíkszeredai magyar főkonzulátus által megszervezett ünnepségen tizenegyen vehettek át magyar állami kitüntetéseket.

A miniszterelnök-helyettes rámutatott: a kitüntetések nemcsak azoknak fontosak, akiknek a kiemelkedő teljesítményét elismerik: fontosak a magyar államnak is, amelynek feladata, hogy felismerje és elismerje a rendkívüli érdemeket, és kiemelt jelentőségűek a magyar közösség számára.

Erdélyben olyanok részesülnek magyar állami kitüntetésben, akik életművükkel, teljesítményükkel az erdélyi magyarság megmaradását szolgálják, akik erősítik nemzet- és honfitársainkban a magyar nemzethez tartozás büszkeségét.

"A megtartó erő szempontjából kulcsfontosságú annak a tudata, hogy nemcsak a történelmünkben valamikor régen, hanem itt és most köztünk élnek olyan magyarok, akik a saját területükön valami nagyszerűt alkotnak. És ezért az önök teljesítménye, az önök életútja megtartó erőt jelent. Nemcsak az erdélyi magyarság, de az anyaországi magyarság és az egyetemes magyarság szempontjából is"

- mondta a csíkszeredai ünnepségen Semjén Zsolt.

Március 15. - Állami kitüntetéseket adott át Semjén Zsolt Csíkszeredában

Csíkszereda, 2026. március 15. MTI/Veres Nándor

Úgy értékelte: a kitüntetettek nemzethűsége és az a szolgálat, amit a magyar megmaradásért tettek, az megtartó erőt, példát és küldetést jelent az anyaországi magyarság számára is.

A csíkszeredai ünnepségen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettestől vette át a Sulyok Tamás köztársasági elnök által adományozott Magyar Ezüst Érdemkeresztet Préda Barna, néprajzkutató, helytörténész, író, a Zalánpataki Falumúzeum alapítója és Ráduly Sándor, a brassói Mátka néptánccsoport, valamint a négyfalusi Kéknefelejcs néptánccsoport oktatója.

Danguly Ervin, Gyergyószárhegy község polgármestere, Fekete Levente, a Nagyajtai Unitárius Egyházközség lelkésze, Hegyeli Attila Károly, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének oktatási programvezetője, Horváth Gabriella-Mária, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum pedagógusa, volt igazgatóhelyettese, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Maros megyei elnöke, a Marosvásárhelyi Református Kollégium alapító igazgatója, Kovrig Anna Magdolna, nyugalmazott pedagógus, a Bodor Péter Művelődési Egyesület elnöke, az Erdőszentgyörgyi Figyelő kulturális és közéleti lap főszerkesztője, Jeszenszky Teréz Melinda, koordinátor, kulturális referens, a gyergyószentmiklósi Pro Art Galéria alapítója, Lőrinczi Lajos, unitárius lelkész, a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatója, Pál Dénes, a Melinda cégcsoport alapító tulajdonosa és igazgatótanácsi tagja és dr. Szabó József, a Székelyudvarhelyi Városi Kórház urológiai osztályának részlegvezető főorvosa a Magyar Arany Érdemkeresztet kapta meg.

