Simicskó István: örüljünk annak, hogy Magyarország szabad és szuverén

Simicskó István úgy fogalmazott: miközben körülöttünk népek tűntek el, birodalmak omlottak össze, mi, magyarok mindent túléltünk, megmaradtunk, a nemzetnek mindig sikerült talpra állnia.

2025. augusztus 21. 05:04

Becsüljük meg és örüljünk annak, hogy Magyarország szabad, szuverén ország, amely igyekszik mindenkivel jóban lenni, ezért Keleten és Nyugaton, Északon és Délen mindenkivel keresi az együttműködés lehetőségét a kölcsönös tisztelet alapján - hangoztatta a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési frakcióvezetője szerdán Kőszegen, az államalapítás és Szent István király ünnepén, szerdán.

Simicskó István úgy fogalmazott: miközben körülöttünk népek tűntek el, birodalmak omlottak össze, mi, magyarok mindent túléltünk, megmaradtunk, a nemzetnek mindig sikerült talpra állnia.

Ennek legfőbb oka meggyőződése szerint az, hogy Szent István király szilárd alapokra, erős hitre építette az országot.

Emlékeztetett: történelmünk során megtanulhattuk, hogy milyen nagy érték a szabadság és a függetlenség. Szavai szerint évszázadok kellettek ahhoz, hogy hatalmas erőfeszítésekkel és óriási áldozatok árán, újabb és újabb szabadságharcok után, ma szabad és szuverén országban élhetünk.

Az emberiség eddigi történelme alapján kijelenthető, hogy valamennyi civilizáció vallási talapzaton jött létre. Amikor azonban a vallási talapzat elkezd porladni, akkor az a felépítményt is magával ránthatja

- mondta.

"Sajnos, ezt láthatjuk jelen pillanatban Nyugat-Európában, ahol a keresztény hitet, a keresztény kultúrát is nagyon elhanyagolták, mindezek mellett látjuk a migráció káros hatásait is. (...) Az európai civilizáció szerintem ma egy spirituális válságban van, ez okozza majd a későbbi problémákat is, amelyek gazdasági természetűek is lesznek" - jelentette ki.

Simicskó István szerint korszakos változásokkal járó időszakba léptünk: kiteljesedő globalizáció, elektronikus hálózatokkal összekapcsolt digitalizált világgazdaság, mesterséges intelligencia, robotizáció; új kihívások és veszélyek.

A globális tőkepiacok képessé váltak arra, hogy nagymértékben befolyásolják a nemzeti kormányokat, a nemzetállami vezetőket nemcsak gazdasági, hanem politikai döntéseikben is - figyelmeztetett.

"Nagy kérdés lesz, hogy a tőke arctalan birodalma felőrli-e a nemzetállami hierarchiákat"

- mondta.

Hozzáfűzte: "nekünk magyaroknak egy erős és szuverén államra van szükségünk, ahol a magyar emberek mondják meg, hogy merre menjen az ország, hogy milyen legyen ez az ország, hogy kikkel éljünk együtt, és kikkel ne".

Kép: kdnp.hu

MTI