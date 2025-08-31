Soltész Miklós: a kormánynak a kisközösségek is fontosak

A kormánynak a kisközösségek is fontosak - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap a Fejér vármegyei Nagyvenyimben, a felújított katolikus templomban.
Soltész Miklós felidézte, a nagyvenyimi katolikus templomot 1944-ben, a második világháború legszörnyűbb időszakában építették, amikor Magyarországot is elérte a front. A helyiek mégis voltak olyan bátrak, hogy templomot építsenek - méltatta a közösséget.
Hozzátette, a nagyvenyimiek ma is aktívak, hiszen a templom nyílászáróinak kormányzati támogatással megvalósult cseréjéhez szükséges mintegy tízmillió forint csaknem felét közadakozásból finanszírozták.
Az államtitkár jelezte: a templom felújítása folytatódni fog, és a kormány továbbra is kész segíteni a helyi közösséget. Arra ösztönözte a híveket, hogy merjék vállalni a keresztény hitet.
Kristofory Valter plébános szentbeszédében szintén az összefogásért mondott köszönetet, majd a szentmise végén megáldotta az elkészült beruházást.
A hálaadó istentiszteleten részt vett Mészáros Lajos, a térség fideszes országgyűlési képviselője, valamint Müller Cecília nyugalmazott országos tisztifőorvos, Nagyvenyim díszpolgára is.
Kép: Nagyvenyim, 2025. augusztus 31. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a megújult nagyvenyimi Nagyboldogasszony-templomban 2025. augusztus 31-én. A templom nyílászáróinak kormányzati támogatással megvalósult cseréjéhez szükséges mintegy tízmillió forint csaknem felét közadakozásból finanszírozták. A felújítás folytatódni fog. MTI/Vasvári Tamás
