"A gyűlölet veszélyesen közelít a holokauszt előtti állapotokhoz" - Weisz Péter az ausztrál terrortámadás és az erősödő antiszemitizmus kapcsán

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. december 16. 13:35

Hanukai ünnepen történt terrortámadás a sydney-i Bondi Beachen. Az antiszemita támadásban legalább tizenöten vesztették életüket, köztük két magyar származású holokauszttúlélő. Ausztrália egyik legsúlyosabb tömeggyilkosságáról Weisz Pétert, a Barankovics Alapítvány Izraelita Műhelyének a vezetőjét, a gyöngyösi zsidó hitközség elnökét kérdeztük.

Sokkoló tragédia rázta meg vasárnap Ausztráliát: lövöldözés történt Sydney egyik legismertebb partszakaszán, Bondi Beachen , ahol a helyi zsidó közösség hanukai ünnepséget tartott. Az antiszemita támadásban legalább tizenöten vesztették életüket, köztük két magyar származású holokauszttúlélő, Pogány Marika és Weitzen Tibor. A hatóságok a történteket terrorcselekményként kezelik.

A rendőrség közlése szerint két iszlamista, egy 50 éves apa és 24 éves fia nyitott tüzet az ünneplőkre. Az apát a helyszínen agyonlőtték, míg fia megsebesült, és kórházban ápolják.eres. Az áldozatok között fiatalok és idősebbek egyaránt vannak, többen közösségi aktivistaként segítették a helyi zsidó életet. A támadás időzítése – egy vallási ünnep idején – megerősíti a terrortámadás tényét.

A tragédiáról Weisz Pétert, a Barankovics Alapítvány Izraelita Műhelyének a vezetőjét, a gyöngyösi zsidó hitközség elnökét kérdeztük.

„Ha végignézzük, mi zajlik ma a világban, különösen Európában, azt kell mondani: a gyűlölet veszélyesen közelít a holokauszt előtti állapotokhoz”

- fogalmazott Weisz Péter.

Szerinte az európai zsidó közösségek egyre nagyobb félelemben élnek, miközben az antiszemitizmus világszerte erősödik. Úgy látja, az Ausztráliában történt támadás sem elszigetelt jelenség: hasonló esetek Amerikában és más kontinenseken is előfordulnak.

A gyöngyösi zsidó hitközség elnöke hangsúlyozta: Magyarország ebben a tekintetben kivételnek számít.

„A magyar kormány következetes politikájának köszönhetően nálunk ez a fajta erőszak nem tudott gyökeret verni”

- mondta, hozzátéve, hogy a globális gyűlölethullám hátterében szerinte az izraeli–palesztin konfliktusról terjedő hamis információk és tudatos dezinformációk állnak.

„Sokan elfelejtik, mi történt október 7-én, és kritikátlanul elhisznek olyan narratívákat, amelyek démonizálják Izraelt.”

Weisz Péter úgy látja, hogy a radikalizmus generációkon átívelően terjedhet. A hatósági információk szerint a támadás elkövetői közül az apa bevándorlóként érkezett Ausztráliába, míg fia már ott született, miközben családi hátterükben is felmerült a szélsőséges kötődés gyanúja. Az ausztrál rendőrség tájékoztatása szerint az ország egyik legsúlyosabb tömeggyilkosságát az Iszlám Állam ideológiája inspirálta. A nyomozás adatai alapján az elkövetők a Bondi Beach-i támadást megelőzően a Fülöp-szigetekre utaztak. A miniszterelnök közlése szerint a tettesek által használt járműben az Iszlám Államhoz köthető zászlókat és házilag készített robbanószerkezeteket is lefoglaltak.

A tragédia ugyanakkor egy ritkán hangsúlyozott mozzanatot is felszínre hozott: egy Ahmed el-Ahmed nevű férfi – egy szíriai származású, muszlim gyümölcsárus – életét kockáztatva fékezte meg az egyik fegyverest. „Ez is azt bizonyítja, hogy a tisztesség és az emberség nem vallási kérdés” – emelte ki Weisz Péter.

Az interjú során Weisz Péter élesen bírálta a nyugat-európai politikai hozzáállást is, amely szerinte gyakran relativizálja a vallási alapú gyűlöletet, és félrenéz az eseteknél. Úgy fogalmazott:

„Európa sorsfordító időszak előtt áll, vagy felvállalja zsidó-keresztény gyökereit, vagy elveszíti önmagát.”

Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években Európában elkövetett vallási indíttatású terrortámadások jelentős része keresztényellenes volt.

A beszélgetés végén Weisz Péter a hanuka és a közelgő karácsony üzenetére hívta fel a figyelmet. „Mindkét ünnep a fényről, a reményről és a szeretetről szól. Magyarországon ezek az ünnepek ma még békében megélhetők, míg Nyugat-Európában sok helyen sötétség és reménytelenség uralkodik.”

Üzenetét így zárta: a magyar zsidóknak és keresztényeknek közös felelősségük megőrizni ezt a békét és biztonságot, míg nyugat-európai barátaikat arra kérte, vállalják fel gyökereiket – mert szerinte csak így lehet esély a jövőre.