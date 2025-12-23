Soltész Miklós: Magyarország és Szerbia között olyan baráti kapcsolat alakult ki, amelyre a legutóbb talán a hódoltság előtt volt példa

Szerző: Gondola

2025. december 23. 20:40

Az elmúlt években Magyarország és Szerbia között példaértékű, a török hódoltság előtti időket idéző baráti kapcsolat alakult ki – mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a ráckevei szerb ortodox templomban, amelynek tetőszerkezetét a kormány százmillió forintból újítja fel.

Az államtitkár szerint a kormány jelentősen javította a két ország kapcsolatait, beleértve a magyarországi nemzetiségek és a szerb ortodox egyház szerepét, valamint a vajdasági magyarok együttműködését Szerbiában. Hangsúlyozta, hogy a magyarországi szerb közösség oktatásban, kultúrában, civil szervezetekben és önkormányzatiságban tapasztalt támogatása mellett az egyház jelenléte is kulcsfontosságú a közösség fennmaradásához.

A kereszténydemokrata politikus kiemelte, hogy a kormány és a szerb ortodox egyház jó kapcsolata számos eredményt tett lehetővé Magyarországon, köztük a 13. századi ráckevei templom tetőszerkezetének felújítását is.