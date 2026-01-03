A nyugdíjasok pénzét költené kijevi aranyvécékre Brüsszel
Újévi beszédében élesen támadta az ukrajnai háború finanszírozását és Brüsszel politikáját a cseh parlament elnöke, Tomio Okamura. A politikus erőteljesen kritizálta a háború irányába vezető brüsszeli terveket, amelyekből szerinte Csehországnak létfontosságú kimaradnia.
„Ugorjunk le a brüsszeli háborús vonatról!”
A cseh parlament elnöke, Tomio Okamura, újévi beszédében azt mondta: Csehországnak ki kell szabadulnia abból a szerepből, amelyben „alárendelt és kizsákmányolt országként” sodródik bele mások háborúiba. Megfogalmazása szerint
„a brüsszeli vonat” háború felé viszi Európát, és ideje leugrani róla,
mielőtt visszafordíthatatlanná válik az irány.
A beszédet – a cseh sajtó szerint – valamennyi országos televíziós csatorna közvetítette, és annak azért is volt nagy jelentősége, mivel Okamura egyben a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) párt vezetője, amely párt nélkül a jelenlegi cseh kormány működésképtelen lenne. A házelnök kijelentései több cseh és nemzetközi lapban is jelentős visszhangot váltottak ki.
A nyugdíjasok és a családok pénzéből szállítana fegyvert Brüsszel
Okamura ünnepi beszéde a társadalmi igazságosság körül összpontosult. A cseh parlament elnöke szerint elfogadhatatlan, hogy nyugdíjasok, fogyatékkal élők és gyermeket nevelő családok kárára történő megszorításokból vásároljanak fegyvereket, amelyeket aztán Ukrajnába küldenének egy „értelmetlen háborúba”.
„Nem lehet a cseh állampolgárok pénzét idegeneknek átadni pusztán azért, mert ezt a háborúpárti propaganda megköveteli” – fogalmazott Okamura.
Ukrán aranyvécé és korrupciós botrány
Okamura nem fogta vissza magát beszédében, és az ukrán vezetést nyíltan egy korrupt hatalmi körként nevezte meg. A nyugati fegyveripar és politikai elit haszonszerzése mellett az ukrán vezetőkhöz köthető visszaélésekről beszélt, azt állítva, hogy: a pénz „nyugati cégekhez, kormányokhoz, valamint a Zelenszkij-junta körüli ukrán
tolvajokhoz” kerül, akik a lopott vagyonból „aranyvécéket építenek maguknak”.
A megszólalásra gyorsan reagált Ukrajna prágai nagykövete, Vaszil Zvarics, aki a kijelentéseket „elfogadhatatlannak” és „méltatlannak” nevezte, és orosz propaganda átvételével vádolta meg a cseh parlament elnökét.
Egységes a kormány
Az SPD-t vezető politikus újévi beszéde röviddel előzte meg az államfő és a miniszterelnök hivatalos megszólalásait. Okamura beszéde egyértelműen jelezte a nyilvánosság felé, hogy
nemcsak Andrej Babis cseh kormányfő és pártja (ANO) ellenzi Ukrajna további finanszírozását,
hanem tőle jobbra álló szövetségesei is egyértenek vele a kérdésben, sőt akár több konfliktust is felvállalnának az ügyben.
Szerző: Horváth Dániel
Kép: youtube