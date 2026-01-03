Németországban az őslakosok a nemzeti identitásvesztés felé haladnak

Szerző: MTi/Gondola

2026. január 3. 08:05

A szélsőséges Angela Merkel annak idején rászabadította a migránsinváziót Németországra a willkommenskultur elnevezésű rögeszméjével. Wir schaffen das - rikoltozta, és jól megcsinálta. Katasztrófapolitikája most mutatkozik meg, miközben

ő csúcsnyugdíjban védettségben dőzsöl.

A ma már bevándorlóország Németországban 4000 rendőrségi bevetésre volt szükség szilveszterkor - írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán pénteken.

Menczer Tamás bejegyzésében úgy fogalmazott: halálesetek, amputációk, rendőrség elleni támadások - ilyen volt a szilveszter Németországban, erről számoltak be a rendőrség vezetői.

Milyen érdekes, nem? - kérdezte, hozzátéve: "régen, amikor Hans és Jürgen, valamint a feleségeik ünnepeltek, és koccintottak szilveszterkor, nem kellett 4000 rendőrségi bevetés. Hans és Jürgen nem rombolta le a fél országot".

De ma már Németország bevándorlóország - fogalmazott a kommunikációs igazgató.

"Wir schaffen das!" (megcsináljuk) - idézte Angela Merkel volt német kancellárt, hozzáfűzve:

"hát, megcsinálták".

Mint írta, olyan jól sikerült megcsinálni, hogy már annak is örülnek Németországban, ha szilveszterkor nem erőszakolnak százasával nőket. Szép új világ - jegyezte meg.

"Mi ebből nem kérünk. Magyarország békéjét és biztonságát meg akarjuk védeni. Ez az ország a miénk!" - írta.

Hangsúlyozta: "amíg Orbán Viktor a miniszterelnök,

Magyarországot megőrizzük magyar országnak.

Ha Weber a feje tetejére áll, akkor is".

Hajrá, magyarok! - zárta bejegyzését Menczer Tamás.