Labdarúgó NB I - A sportigazgató marad az edző is Kisvárdán

Szerző: MTi/Gondola

2026. január 3. 12:04

A kisváros őrzi NB I-es futballcsapatát, miközben Szegeden, Pécsen, Szombathelyen, Székesfehérváron nincs első osztályú gárda.

A tavaszi szezonban is

a sportigazgató Révész Attila marad

a Kisvárda Master Good labdarúgócsapatának vezetőedzője.

A klub honlapja szombaton ismertette a téli felkészülés programját, ebben pedig megerősítette, hogy a szakmai munka irányításában nem lesz változás.

A keret tagjai hétfőn találkoznak, majd másnap - az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően -

Törökországba utaznak edzőtáborba,

de ezúttal nem tíz napot, hanem csak egy hetet tölt a csapat Antalya vonzáskörzetében, ahol a cseh Dukla Praha, a szerb Radnicki Kragujevac és a török Rizespor ellen játszik felkészülési mérkőzést.

Gerliczki Máté szeptember végi távozásánál úgy tűnt, hogy Révész Attila csak ideiglenesen irányítja majd a Kisvárdát, végül azonban ő marad az együttes trénere is.

A Kisvárda 18 forduló után 27 pontjával a Fizz Liga hatodik helyéről -

azaz a felsőházból

- várja a január 24-ei folytatást.