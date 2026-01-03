Labdarúgó NB I - A sportigazgató marad az edző is Kisvárdán
A kisváros őrzi NB I-es futballcsapatát, miközben Szegeden, Pécsen, Szombathelyen, Székesfehérváron nincs első osztályú gárda.
A tavaszi szezonban is
a sportigazgató Révész Attila marad
a Kisvárda Master Good labdarúgócsapatának vezetőedzője.
A klub honlapja szombaton ismertette a téli felkészülés programját, ebben pedig megerősítette, hogy a szakmai munka irányításában nem lesz változás.
A keret tagjai hétfőn találkoznak, majd másnap - az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően -
Törökországba utaznak edzőtáborba,
de ezúttal nem tíz napot, hanem csak egy hetet tölt a csapat Antalya vonzáskörzetében, ahol a cseh Dukla Praha, a szerb Radnicki Kragujevac és a török Rizespor ellen játszik felkészülési mérkőzést.
Gerliczki Máté szeptember végi távozásánál úgy tűnt, hogy Révész Attila csak ideiglenesen irányítja majd a Kisvárdát, végül azonban ő marad az együttes trénere is.
A Kisvárda 18 forduló után 27 pontjával a Fizz Liga hatodik helyéről -
azaz a felsőházból
- várja a január 24-ei folytatást.