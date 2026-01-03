Megint közelít a napi hatezerhez a Zelenszkij-rezsimből menekülők száma
Szerző: OS
2026. január 3. 10:05
Magyarország területére 2026. január 2-án 0 óra és 24 óra között
az ukrán-magyar határszakaszon 5862 fő lépett be.
A beléptetettek közül a rendőrség 49 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.
Kiadó: Országos Rendőr-főkapitányság
