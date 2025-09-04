Székely János szombathelyi megyéspüspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia új elnöke
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) tagjai új elnököt választottak Székely János szombathelyi megyéspüspök személyében 2025. szeptember 2–4. között tartott ülésen - közölte a Magyar Katolikus egyház.
2025. szeptember 4. 20:05
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) 2025. szeptember 2–4. között tartotta őszi rendes ülését. A püspökök testülete a szokásoknak megfelelően idén ősszel is kihelyezett ülést tartott, amelynek ezúttal a Máriapócsi Nemzeti Kegyhely adott otthont. A püspökök közösen mutattak be szentmisét a kegytemplomban. Az ülésen részt vett Michael Wallace Banach érsek, apostoli nuncius is - olvasható a katolikus.hu-n.
 
Az MKPK tagjai új elnököt választottak Székely János szombathelyi megyéspüspök személyében. az elnökhelyettesi feladatkört Udvardy György veszprémi érsek tölti be. az Állandó tanács további két tagja Erdő Péter bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek, valamint Felföldi László pécsi megyéspüspök lesz.
 
Az MKPK tagjait előreláthatólag 2026 novemberében ad limina látogatás keretében fogadja majd Rómában XIV. Leó pápa.
 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia támogatja Martincsevits Pál vértanú, egykori gyékényesi plébános boldoggá avatási ügyének elindítását, aki 1945. április 1-jén, Gyékényesen halt vértanúhalált a hitéért.
 
A Konferencia tagjai országos cigánypasztorációs referensnek kérték fel Molnár-Gál Béla állandó diakónust, egyben megköszönték elődjének áldozatos munkáját.
Az MKPK döntése értelmében az országos katolikus egyetemi referens feladatait a továbbiakban Muhari Máté atya látja el, egyúttal megköszönték Kulcsár Dávid atya eddigi munkáját, aki 2025 augusztusától az Apostoli Nunciatúrán a helyi titkári feladatokat látja el.
 
Görögkatolikus testvéreink főpásztoraik döntése értelmében 2025. szeptember 1-től a Hitvallást a nicea- konstantinápolyi formula görög szövege szerint imádkozzák. Az MKPK tagjai kiemelik, hogy ebben az ősi hagyományhoz való visszatérésben Katolikus Egyházunk kulturális és liturgikus hagyományainak gazdagsága és változatossága nyilvánul meg, hiszen a latin Egyház liturgiájában használt formula is az egyetemes hitet tükrözi.
 
2026-ban ünnepeljük az első teljes, magyar nyelvű katolikus bibliafordítás megjelenésének 400. évfordulóját. Az MKPK tagjai támogatják, hogy a katolikus tudományos közélet tagjai tárják fel és méltó módon mutassák be a Káldi-Biblia jelentőségét.
 
2025. szeptember 19-21. között kerül megrendezésre a Katolikus Társadalmi Napok, azaz a KATTÁRS. Az idei esemény házigazdája Vác lesz. A fesztivál központi programjai a teremtésvédelem, a család és a kultúra mentén szerveződnek. Jelmondata pedig: „Vizsgáljatok meg mindent, a jót tartsátok meg!”.
 
Az idei évben ismét emelkedett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre felvettek száma. A 2025/26-os tanévet 3.544 hallgató kezdheti meg alap-, mester- vagy osztatlan képzésben, ami 580 fővel, azaz mintegy 19,6%-kal több, mint az előző évben.
 
Idén november 15-én, az MTK Sportparkban kerül megrendezésre a Forráspont. A 2018 óta megszervezésre kerülő ifjúsági rendezvényen 2023-ban Ferenc pápával is találkozhattak a jelenlévők. A szervezők idén novemberben is zenés dicsőítéssel, tanúságtételekkel, szentségimádással és szentmisével várják a gimnazista és egyetemista korú fiatalokat.
 
A Katolikus Karitász rászoruló gyerekeknek szóló táboroztatási programja, a „Vár a nyár!” révén idén is több mint 4.000 gyermek nyaralhatott az ország számos pontján, változatos napközis vagy bentlakásos táborokban. A szünidő teljes időtartamában futó turnusokban elsősorban hazai, de néhány alkalommal délvidéki, kárpátaljai és ukrajnai csoportokat is fogadtak.
 
Még zajlik a Karitász szeptember 30-ig tartó „Legyen öröm az iskolakezdés!” elnevezésű segélyprogramja, amelynek keretében nehéz sorsú gyermekek tanévkezdési és tanév közbeni támogatása a cél. Négy népdalénekes közreműködésével, 2025. szeptember 18-án 19:30-kor, a Mátyás-templomban megrendezésre kerülő „Zúgjon fel hát a magyar Zsoltár” című jótékonysági koncert szintén ezt a célt szolgálja. Az adománygyűjtéshez online is lehet csatlakozni a www.karitasz.hu oldalon, vagy az 1356-os adományvonal hívásával.
