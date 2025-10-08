Cseh kormányalakítás - Andrej Babis bízik abban, hogy jövő péntekig megszületik a megegyezés az új kormányról

Bízik abban Andrej Babis, a cseh képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke, hogy jövő péntekig megszülethet a megállapodás jövőbeni kormányának körvonalairól - derül ki abból a videóból, amelyet a volt miniszterelnök szerdán tett fel a Facebookra.
Megerősítette, hogy már folynak a kormányalakítási tárgyalások a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalommal, illetve az Autósok párttal.
"Amint megegyezünk, elmegyek az államfőhöz. Remélem, erre legkésőbb jövő péntekig sor kerülhet. Folynak az egyeztetések a képviselőházi bizottságok összetételéről, az alsóház tárgyalási szabályairól (...) Reméljük, hogy a képviselőház november elejére tervezett alakuló üléséig a koalíciós szerződéssel is megbirkózunk"
- fejtette ki a videóban Andrej Babis, a kormányfői poszt első számú várományosa.
Petr Pavel államfő már bejelentette, hogy a parlamenti alsóház alakuló ülését november 3-ra hívta össze. A hatályos szabályok szerint ezt az ülést legkésőbb egy hónappal a választások után meg kell tartani. Az elnök azt mondta: azért hívta össze az alakuló ülést ilyen későre, hogy elég időt adjon a pártoknak a megegyezésre a kormányról és a parlamenti testületek összetételéről.
Andrej Babis kijelentette, hogy a kormányalakítási tárgyalásokról kiszivárgott információkat nem kívánja kommentálni. Ezt kérte az SPD és az Autósok elnökeitől, Tomio Okamurától és Petr Macinkától is.
A politikus másfelől újból megerősítette, hogy az SPD elnöke, Tomio Okamura esélyes a képviselőház elnöki tisztségére. Szerinte a koalíciós kormányba az SPD szakértőket kíván nevezni, míg az Autósok politikusokat.
A Právo című lap szerdai értesülése szerint az új kormányban az ANO hét, a másik két párt pedig három-három minisztériumot vezetne. A külügyminisztériumot a tárgyalásokról származó információk szerint Filip Turek, az Autósok tiszteletbeli elnöke vezetné, az SPD egyebek között a belügyet irányítaná.
