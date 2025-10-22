Szent II. János Pál pápa Magyarországon
Ma van Szent II. János Pál pápa emléknapja. Ennek apropóján életének egy, a mi szempontunkból fontos epizódját idézzük fel: első magyarországi látogatását nem sokkal a rendszerváltás után.
2025. október 22. 17:07

Szent II. János Pál pápa 1978 október 22-én, szabad ég alatt, a Szent Péter-bazilika előtti téren mutatta be székfoglaló szentmiséjét, ezért lett a mai nap az ő liturgikus emléknapja. Ennek apropóján életének egy, a mi szempontunkból fontos epizódját idézzük fel: első magyarországi látogatását 1991. augusztus 16–20. között, tehát nem sokkal a rendszerváltás után. Surján László vázlatos emlékei és gondolatai a neves eseményről:

1. Korábban egy pápa debreceni látogatása elképzelhetetlen volt. Egyik fél sem akarta volna, jelentette ki II. János Pál Debrecenben.

2. Az egységtörekvéseket a Szentlélek irányítja, vonta le a pápa a következtetést a történtekből.

3. Ennek az az eredménye, hogy már kölcsönösen el- és felismerjük egymás közösségeiben Krisztus ajándékainak tevékeny jelenlétét. Más szavakkal, megláttuk, hogy Krisztus szereti mind a két közösséget. (Még ma sem képesek ez elfogadni sokan.)

4. Őseink a reformáció után is meg voltak győződve, hogy az európai kultúra vallásos értékekből ered:

  • a szentháromságos Istenbe és Jézus Krisztusba vetett hitből;
  • abból a felfogásból, hogy a földi élet zarándokút az örök élet felé;
  • az emberi személy veleszületett és elidegeníthetetlen értékéből a fogantatástól a halálig.

5. A vallásellenes kormányok ezeket az alapvető elveket elzárták a társadalom elől, helyettük más eszméket próbáltak beültetni az emberek agyába. Ez mérsékelt sikert ért csak el, de mégis nemzedékek nőttek fel vallási ismeretek nélkül. A kommunizmus-szocializmus bukása után eszmei vákuum keletkezett. Sok jóakaratú ember is él velünk, aki sohasem kapta meg a hit ajándékát, nem is találkozott a keresztény tanítással. Mások pusztán a gazdasági és anyagi jólétben keresik a haladást és a boldogságot. Nincs vesztegetni való időnk az újra-evangelizálás küldetésében, monda akkor a pápa. Harminc évet mégis elvesztegettük. Kiderült, hogy a csodálni való Nyugaton ugyanúgy eszmei vákuum van az emberek fejében, mint mifelénk, pedig nem álltak marxista irányítás alatt. Nemcsak a Szentlélek fú ott, ahol akar, hanem a sátán is.

6. A pápa megemlékezett a gályarabságra ítélt prédikátorokról.

Magyarországon az 1990-ben, 91-ben megindult vallási fellendülés megakadt. A nyugatos eszmék mifelénk is megjelentek. A templomok falát nem feszítik szét a hívők, csökken a hivatások száma. Papjaink túlterheltek, elfásultak. Ennek ellenére a kereszténység helyzete sokkal jobb Közép- mint Nyugat-Európában. Most, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson sok fiatal jelent meg, Pozsonyban hétköznap este is sok fiatal vesz részt a szentmisén. Vannak bátorító jelek. Az Eucharisztiát nem a problémák sora miatti kesergéssel ünnepeltük, hanem azoknak az értékeknek a felmutatásával, amelyek a kereszténység valódi kincsei. Európa történelme nagy hanyatlásokról és az azokat követő hatalmas vallási fellendülésről szól. Elég mélyponton vagyunk, talán már itt az ideje a megújulásnak.

Surján László

Gondola.hu/mkdsz.hu
Címkék:
  • Belföld
    Halmay Gábor: A fiatalok felelőssége, hogy ne csak kommenteljék, hanem alakítsák a valóságot
    „A politika számomra nem hatalmi kérdés, hanem szolgálat – a lehetőség, hogy hitből és meggyőződésből tegyünk másokért” - vallja Halmay Gábor, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) elnöke, veszprémi önkormányzati képviselő, ifjúsági és egyházügyi tanácsnok. A Gondolának adott interjúban arról beszél, hogyan látja a fiatalok felelősségét a közéletben, miként újul meg az IKSZ, és miért tartja fontosnak, hogy a politika újra a közösségépítésről, a hitről és a hitelességről szóljon.
  • Vélemény
    Született 1956. október 23-án
    Sokáig nem tudtam igazán mit kezdeni 1956-tal. Tanultunk róla az iskolában, néha még városi megemlékezésekre is elmentem, de valahogy az egész olyan személytelen és tankönyvszagú volt. A családomban a rendszerváltás idején még nagyrészt a „politikáról nem beszélünk” elv uralkodott – ki tudja, mit hoz a jövő? Aztán véletlenül megtudtam, hogy szeretett nagybátyám történetesen épp 1956. október 23-án született…
  • Belföld
    Politikussal szemben nem merült fel bűncselekmény gyanúja a Szőlő utcai ügyben
    A Szőlő utcai javítóintézetet érintő nyomozást 2025. szeptember 26-a óta a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen megalakult nyomozó csoport soron kívüli eljárásban végzi. A ma kiadott hivatalos közlemény is megállapította: az ügyben beszerzett adatok szerint politikus vonatkozásában bűncselekmény gyanúja nem merült fel.
MTI Hírfelhasználó