Szent II. János Pál pápa Magyarországon

Szent II. János Pál pápa 1978 október 22-én, szabad ég alatt, a Szent Péter-bazilika előtti téren mutatta be székfoglaló szentmiséjét, ezért lett a mai nap az ő liturgikus emléknapja. Ennek apropóján életének egy, a mi szempontunkból fontos epizódját idézzük fel: első magyarországi látogatását 1991. augusztus 16–20. között, tehát nem sokkal a rendszerváltás után. Surján László vázlatos emlékei és gondolatai a neves eseményről:
1. Korábban egy pápa debreceni látogatása elképzelhetetlen volt. Egyik fél sem akarta volna, jelentette ki II. János Pál Debrecenben.
2. Az egységtörekvéseket a Szentlélek irányítja, vonta le a pápa a következtetést a történtekből.
3. Ennek az az eredménye, hogy már kölcsönösen el- és felismerjük egymás közösségeiben Krisztus ajándékainak tevékeny jelenlétét. Más szavakkal, megláttuk, hogy Krisztus szereti mind a két közösséget. (Még ma sem képesek ez elfogadni sokan.)
4. Őseink a reformáció után is meg voltak győződve, hogy az európai kultúra vallásos értékekből ered:
- a szentháromságos Istenbe és Jézus Krisztusba vetett hitből;
- abból a felfogásból, hogy a földi élet zarándokút az örök élet felé;
- az emberi személy veleszületett és elidegeníthetetlen értékéből a fogantatástól a halálig.
5. A vallásellenes kormányok ezeket az alapvető elveket elzárták a társadalom elől, helyettük más eszméket próbáltak beültetni az emberek agyába. Ez mérsékelt sikert ért csak el, de mégis nemzedékek nőttek fel vallási ismeretek nélkül. A kommunizmus-szocializmus bukása után eszmei vákuum keletkezett. Sok jóakaratú ember is él velünk, aki sohasem kapta meg a hit ajándékát, nem is találkozott a keresztény tanítással. Mások pusztán a gazdasági és anyagi jólétben keresik a haladást és a boldogságot. Nincs vesztegetni való időnk az újra-evangelizálás küldetésében, monda akkor a pápa. Harminc évet mégis elvesztegettük. Kiderült, hogy a csodálni való Nyugaton ugyanúgy eszmei vákuum van az emberek fejében, mint mifelénk, pedig nem álltak marxista irányítás alatt. Nemcsak a Szentlélek fú ott, ahol akar, hanem a sátán is.
6. A pápa megemlékezett a gályarabságra ítélt prédikátorokról.
Magyarországon az 1990-ben, 91-ben megindult vallási fellendülés megakadt. A nyugatos eszmék mifelénk is megjelentek. A templomok falát nem feszítik szét a hívők, csökken a hivatások száma. Papjaink túlterheltek, elfásultak. Ennek ellenére a kereszténység helyzete sokkal jobb Közép- mint Nyugat-Európában. Most, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson sok fiatal jelent meg, Pozsonyban hétköznap este is sok fiatal vesz részt a szentmisén. Vannak bátorító jelek. Az Eucharisztiát nem a problémák sora miatti kesergéssel ünnepeltük, hanem azoknak az értékeknek a felmutatásával, amelyek a kereszténység valódi kincsei. Európa történelme nagy hanyatlásokról és az azokat követő hatalmas vallási fellendülésről szól. Elég mélyponton vagyunk, talán már itt az ideje a megújulásnak.
Surján László
-
A szélsőbal azon taktikája, hogy bődületeseket kell hazudni, és mire a hazugság kiderül, addig is rengeteget rombol, majd a kiderülés után is ott ragad a sár egy része az ártatlan áldozaton, nos ez a taktika aljas, de politikailag hasznos.
-
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
-
„A politika számomra nem hatalmi kérdés, hanem szolgálat – a lehetőség, hogy hitből és meggyőződésből tegyünk másokért” - vallja Halmay Gábor, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) elnöke, veszprémi önkormányzati képviselő, ifjúsági és egyházügyi tanácsnok. A Gondolának adott interjúban arról beszél, hogyan látja a fiatalok felelősségét a közéletben, miként újul meg az IKSZ, és miért tartja fontosnak, hogy a politika újra a közösségépítésről, a hitről és a hitelességről szóljon.
-
Sokáig nem tudtam igazán mit kezdeni 1956-tal. Tanultunk róla az iskolában, néha még városi megemlékezésekre is elmentem, de valahogy az egész olyan személytelen és tankönyvszagú volt. A családomban a rendszerváltás idején még nagyrészt a „politikáról nem beszélünk” elv uralkodott – ki tudja, mit hoz a jövő? Aztán véletlenül megtudtam, hogy szeretett nagybátyám történetesen épp 1956. október 23-án született…
-
A Szőlő utcai javítóintézetet érintő nyomozást 2025. szeptember 26-a óta a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen megalakult nyomozó csoport soron kívüli eljárásban végzi. A ma kiadott hivatalos közlemény is megállapította: az ügyben beszerzett adatok szerint politikus vonatkozásában bűncselekmény gyanúja nem merült fel.