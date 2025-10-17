Merénylettervezőket buktatott le a francia rendőrség

2025. október 17. 20:04

Őrizetbe vett a francia rendőrség négy férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy merényletet terveztek egy orosz ellenzéki, Vlagyimir Oszecskin ellen - közölték csütörtökön francia igazságügyi források.

Vlagyimir Oszecskin, az elítéltek jogainak védelmében fellépő Gulagu.net alapítója, az AFP hírügynökségnek megerősítette, hogy ő volt a célpont a dényugat-franciaországi Biarriztban.

"Minden rendben van" - idézte az AFP az orosz jogvédőt, aki megköszönte a francia rendőrségnek és kémelhárításnak, "mindazoknak, akik részt vettek ezeknek a gengsztereknek, gyilkosoknak az elfogásában". Köszönetet mondott "azoknak is, akik azért dolgoznak, hogy megakadályozzák (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) véres terveit Európában és Franciaországban".

A francia országos terrorelhárító ügyészség megerősítette, hogy csütörtökön eljárást indított egy vagy több személy sérelmére tervezett bűncselekmény előkészítése céljából létrejött terrorista bűnszervezetben való részvétel miatt.

Az ügyészség indítványozta a négy, 26 és 38 év közötti, hétfőn előállított férfi vád alá helyezését és előzetes letartóztatását.

A vádhatóság azt is közölte, hogy szeptember 19-én indított előzetes vizsgálatot a merényletterv miatt, amely egy orosz ellenzéki ellen irányult, és amelynek lefolytatását a Belbiztonsági Főigazgatóságra (DGSI) bízták.

"Nyilvánvaló, hogy ha nem lett volna ilyen magas szinten professzionális és kompetens biztonsági szolgálat, Putyin gyilkosai már rég megöltek volna" - állította Vlagyimir Oszecskin az AFP-nek.

A Le Parisien című napilap értesülése szerint a négy férfit, akik francia, illetve orosz állampolgárságú dagesztániak, a DGSI nyomozói fogták el a párizsi régióban és Loire-Atlantique megyében, az ország nyugati részén. A gyanú szerint "felderítést" végeztek az orosz ellenzéki franciaországi otthonában.

Vlagyimir Oszecskin azt állítja, hogy 2022. szeptember 12-én este már egyszer megpróbálták meggyilkolni a biarritzi otthonában. Az AFP-nek elmondta, hogy "észrevett egy piros pontot (ami lézeres célzóberendezés lehetett) az egyik teraszkorláton, ami aztán felé mozgott a falon".

"Leoltottuk a villanyt, a földre feküdtünk, bezártuk a zsalugátereket, és hívtuk a rendőrséget" - mondta Oszecskin, aki lövésekről is beszámolt.

Az orosz ellenzékit 2022 márciusában halálos fenyegetésék is értek, "amelyek az orosz börtönökben állítólagosan elkövetett visszaélésekkel kapcsolatos kijelentései és vizsgálatai nyomán érkeztek, s amelyeknek ő maga áldozata volt", s ezeket "a legkomolyabban kezeljük" - jelezte akkor Jérôme Bourrier illetékes ügyész, aki intézkedéseket rendelt el be "Vlagyimir Oszecskin védelmének biztosítása érdekében".

Az orosz ellenzéki azt állítja, hogy 2022. február elején értesült egy ellene irányuló gyilkossági tervről, és azóta rendőri védelem alatt áll.

Vlagyimir Oszecskin, az elítéltek jogainak védelmében fellépő Gulagu.net alapítója 2021-ben videofelvételeket hozott nyilvánosságra az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat (FSZIN) Szaratovi megyei 1. tbc-kórházában rabok ellen állítólagosan elkövetett fizikai és nemi erőszakról. Oszecskin azt mondta akkor, hogy a szervezete több mint ezer hasonló tartalmú, az FSZIN archívumaiból származó videófájl birtokába jutott és ezeket kijuttatta Oroszországból. A felvételek szerinte megerősítik, hogy az oroszországi büntetés-végrehajtási és előzetes letartóztatási intézményekben rendszerszintű a kínzás.

MTI