XXIV. Lakiteleki Filmszemle - Sára Sándor emlékezetére

2025. október 17. 23:03

A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány, a Hungarikum Bizottság, a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltár Nonprofit Közhasznú Kft. és a Dunaversitas Egyesület által meghirdetett XXIV. Lakiteleki Filmszemlére hazai és határon túli alkotóktól 154 film érkezett. Az előzsűri a beküldött alkotásokat – előzetes megtekintés után – 2025. október 14−15. között értékelte Lakiteleken a Népfőiskolán, amelynek eredményeképpen 41 filmet javasoltak a szemle versenyprogramjába.

Az előzsűri döntése alapján az alábbi filmek és alkotók kaptak meghívást a programra:

Ssz.

A film címe

- meghívott vendég

3.

Terra Benedicta – A Dunamentének áldott földje

Balogh András (rendező)

8.

Titkok

Fazakas Szabolcs (rendező)

9.

Csak ki ne derüljön!

Bendó Zsuzsanna (rendező)

Muchichka László (rendező)

10.

A mester

S. Papp Máté (rendező)

11.

Boldimó hegedűje

Tóth-Pócs Roland (rendező)

Balajthy László (rendező)

14.

A királyfi meg a három cimborája

Bogyó Péter (rendező)

16.

Az adai Lovasvölgy

Iván Attila (rendező)

17.

Tie-Break

Ganzer Olivér (rendező)

18.

Lengyel piac

Zajti Gábor (rendező)

20.

Ludasi történetek - A Ludasi-tó természeti és kulturális értékei

Fejős Csilla (rendező)

25.

Bolyai Farkas

Miholcsa Gyula (rendező)

30.

Ellopták az apám sírját

Kendy Éva (rendező)

31.

Wo ist die Liebe? /Hol van a szeretet?/

Sípos Bernarda (rendező)

32.

Túlélem

Fehér /Bunda/ Rita (rendező)

40.

Összetartozás

Margittai Gábor (rendező)

Major Anita (rendező)

41.

Bumba Papa öröksége

Pelsőczi Gergely Dávid (rendező)

55.

Mától kezdve lövünk!

Märle Tamás (rendező)

56.

A csíksomlyói búcsú

Märle Tamás (rendező)

60.

Amikor minden elveszni látszik

Berec Anett (rendező)

61.

Tomorisok Aradon

Marton Áron (rendező)

63.

A gönyűi aranyember

Boros Ferenc (rendező)

Horváth Zoltán (rendező)

64.

Kimondott szavak

Peresztegi Hanna (rendező)

65.

Volt egyszer egy Mikve

Szaszák György (rendező)

71.

Most már alig vagyunk

Geda Viktor (rendező)

72.

Tenyerem vonalai

Baranyi Kitti (rendező)

Katona Attila (rendező)

79.

Csak a csend marad

Keresztes Péter (rendező)

81.

Rokonok

Százados Domonkos (rendező)

89.

Törékeny Örökség

Barta Félix, Hegedüs Zalán,

Szabadkai Csenge,

Wirth Klaudia (rendezők)

93.

Órákon át - Miért készítsünk ifjúsági filmet?

Belicza András (rendező)

98.

Krónika a Magyar Művészeti Akadémia első húsz évéről

Szász Boglárka (rendező)

100.

Elekes Lajos

Zsoldos Balázs (szerkesztő)

105.

Vadvízország

Bartha Máté (rendező)

Illés Zsófia Szonja (rendező)

114.

Kései sirató

Kis-Tóth Zalán (rendező)

120.

Hol sírjaik domborulnak...

Majoros Jácint (rendező)

Majoros Judit (rendező)

128.

Amikor egy hölgy izzítja be a kohót...

Nagy Andrea (rendező)

131.

Mikulás napján Szepsi határán

Bartók Csongor (rendező)

137.

Két parasztpolitikus - Czupy Bálint és Hajdu-Németh Lajos

Bágya Ferenc (rendező)

143.

Purgatórium-Szenegál

Banai Tibor Péter (rendező)

145.

2 nap helyett 8 év

Bibercz Eliza (rendező)

146.

Őrzött csend

Tomojka Vojtko Béla (rendező)

148.

Életre kelt regény

Tomojka Tünde (rendező)

Az előzsűri elnöke: Sára Balázs, Balázs Béla-díjas operatőr, a Színház- és Filmművészeti Egyetem docense, a Dunaversitas Egyesület elnöke.

Az előzsűri tagjai: Bágya Rita kommunikációs szakember, a Lakiteleki Filmszemle zsűri titkára; Bakos Edit, az Art-Mozi Egyesület tiszteletbeli elnöke; Bartók Csaba szerkesztő-rendező, a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetségének alelnöke; Chira Csongor a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levétár tudományos segédmunkatársa; Dulai Sándor a Szabad Föld újságírója, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem tanára; Ékes Ilona az ERGO – Európai Regionális Szervezet elnöke; Fehér István Lakitelek alpolgármestere, média-mozgóképszakos tanár; Szabó Attila rendező-producer; Tanos Miklós szerkesztő-rendező; Tuba Mariann Balázs Béla-díjas filmvágó, a DUNA Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezető szerkesztője.

A Sára Sándor emlékezetére meghirdetett XXIV. Lakiteleki Filmszemle döntőjére 2025. november 18–21. között kerül sor Lakiteleken, a Hungarikum Ligetben.

Lakitelek, 2025. október 15.

Lezsák Sándor

a Lakiteleki Filmszemle alapítója, szervezője Balázs Béla-díjas operatőr

Sára Balázs

a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke a Lakiteleki Filmszemle előzsűri elnöke

a XXIV. Lakiteleki Filmszemle fővédnöke a Dunaversitas Egyesület elnöke

MTI