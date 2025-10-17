XXIV. Lakiteleki Filmszemle - Sára Sándor emlékezetére

A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány, a Hungarikum Bizottság, a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltár Nonprofit Közhasznú Kft. és a Dunaversitas Egyesület által meghirdetett XXIV. Lakiteleki Filmszemlére hazai és határon túli alkotóktól 154 film érkezett. Az előzsűri a beküldött alkotásokat – előzetes megtekintés után – 2025. október 14−15. között értékelte Lakiteleken a Népfőiskolán, amelynek eredményeképpen 41 filmet javasoltak a szemle versenyprogramjába.
Az előzsűri döntése alapján az alábbi filmek és alkotók kaptak meghívást a programra:
Ssz.
A film címe
- meghívott vendég
3.
Terra Benedicta – A Dunamentének áldott földje
Balogh András (rendező)
8.
Titkok
Fazakas Szabolcs (rendező)
9.
Csak ki ne derüljön!
Bendó Zsuzsanna (rendező)
Muchichka László (rendező)
10.
A mester
S. Papp Máté (rendező)
11.
Boldimó hegedűje
Tóth-Pócs Roland (rendező)
Balajthy László (rendező)
14.
A királyfi meg a három cimborája
Bogyó Péter (rendező)
16.
Az adai Lovasvölgy
Iván Attila (rendező)
17.
Tie-Break
Ganzer Olivér (rendező)
18.
Lengyel piac
Zajti Gábor (rendező)
20.
Ludasi történetek - A Ludasi-tó természeti és kulturális értékei
Fejős Csilla (rendező)
25.
Bolyai Farkas
Miholcsa Gyula (rendező)
30.
Ellopták az apám sírját
Kendy Éva (rendező)
31.
Wo ist die Liebe? /Hol van a szeretet?/
Sípos Bernarda (rendező)
32.
Túlélem
Fehér /Bunda/ Rita (rendező)
40.
Összetartozás
Margittai Gábor (rendező)
Major Anita (rendező)
41.
Bumba Papa öröksége
Pelsőczi Gergely Dávid (rendező)
55.
Mától kezdve lövünk!
Märle Tamás (rendező)
56.
A csíksomlyói búcsú
Märle Tamás (rendező)
60.
Amikor minden elveszni látszik
Berec Anett (rendező)
61.
Tomorisok Aradon
Marton Áron (rendező)
63.
A gönyűi aranyember
Boros Ferenc (rendező)
Horváth Zoltán (rendező)
64.
Kimondott szavak
Peresztegi Hanna (rendező)
65.
Volt egyszer egy Mikve
Szaszák György (rendező)
71.
Most már alig vagyunk
Geda Viktor (rendező)
72.
Tenyerem vonalai
Baranyi Kitti (rendező)
Katona Attila (rendező)
79.
Csak a csend marad
Keresztes Péter (rendező)
81.
Rokonok
Százados Domonkos (rendező)
89.
Törékeny Örökség
Barta Félix, Hegedüs Zalán,
Szabadkai Csenge,
Wirth Klaudia (rendezők)
93.
Órákon át - Miért készítsünk ifjúsági filmet?
Belicza András (rendező)
98.
Krónika a Magyar Művészeti Akadémia első húsz évéről
Szász Boglárka (rendező)
100.
Elekes Lajos
Zsoldos Balázs (szerkesztő)
105.
Vadvízország
Bartha Máté (rendező)
Illés Zsófia Szonja (rendező)
114.
Kései sirató
Kis-Tóth Zalán (rendező)
120.
Hol sírjaik domborulnak...
Majoros Jácint (rendező)
Majoros Judit (rendező)
128.
Amikor egy hölgy izzítja be a kohót...
Nagy Andrea (rendező)
131.
Mikulás napján Szepsi határán
Bartók Csongor (rendező)
137.
Két parasztpolitikus - Czupy Bálint és Hajdu-Németh Lajos
Bágya Ferenc (rendező)
143.
Purgatórium-Szenegál
Banai Tibor Péter (rendező)
145.
2 nap helyett 8 év
Bibercz Eliza (rendező)
146.
Őrzött csend
Tomojka Vojtko Béla (rendező)
148.
Életre kelt regény
Tomojka Tünde (rendező)
Az előzsűri elnöke: Sára Balázs, Balázs Béla-díjas operatőr, a Színház- és Filmművészeti Egyetem docense, a Dunaversitas Egyesület elnöke.
Az előzsűri tagjai: Bágya Rita kommunikációs szakember, a Lakiteleki Filmszemle zsűri titkára; Bakos Edit, az Art-Mozi Egyesület tiszteletbeli elnöke; Bartók Csaba szerkesztő-rendező, a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetségének alelnöke; Chira Csongor a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levétár tudományos segédmunkatársa; Dulai Sándor a Szabad Föld újságírója, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem tanára; Ékes Ilona az ERGO – Európai Regionális Szervezet elnöke; Fehér István Lakitelek alpolgármestere, média-mozgóképszakos tanár; Szabó Attila rendező-producer; Tanos Miklós szerkesztő-rendező; Tuba Mariann Balázs Béla-díjas filmvágó, a DUNA Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezető szerkesztője.
A Sára Sándor emlékezetére meghirdetett XXIV. Lakiteleki Filmszemle döntőjére 2025. november 18–21. között kerül sor Lakiteleken, a Hungarikum Ligetben.
Lakitelek, 2025. október 15.
Lezsák Sándor
a Lakiteleki Filmszemle alapítója, szervezője Balázs Béla-díjas operatőr
Sára Balázs
a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke a Lakiteleki Filmszemle előzsűri elnöke
a XXIV. Lakiteleki Filmszemle fővédnöke a Dunaversitas Egyesület elnöke
