Donald Trump: Magyarország biztonságos ország
2025. október 17. 22:07
Magyarország biztonságos ország, és Orbán Viktor miniszterelnök tevékenységének köszönhetően nincsenek olyan problémái, mint más államoknak - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken azzal kapcsolatban, hogy a tervek szerint Budapesten rendezik következő személyes találkozóját Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Fehér Házban fogadva Donald Trump azt mondta, kétoldalú találkozó lesz, de "tartják a kapcsolatot" Zelenszkijjel is.
Hozzátette: legutóbbi tárgyalásai Vlagyimir Putyinnal azt jelzik, hogy az orosz elnök szeretne véget vetni a háborúnak.
Az ukrán elnök ugyanott úgy nyilatkozott, hogy Putyin szerinte még "nem áll készen a békére".
MTI
