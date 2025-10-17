Donald Trump: Magyarország biztonságos ország

2025. október 17. 22:07

Magyarország biztonságos ország, és Orbán Viktor miniszterelnök tevékenységének köszönhetően nincsenek olyan problémái, mint más államoknak - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken azzal kapcsolatban, hogy a tervek szerint Budapesten rendezik következő személyes találkozóját Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Fehér Házban fogadva Donald Trump azt mondta, kétoldalú találkozó lesz, de "tartják a kapcsolatot" Zelenszkijjel is.

Hozzátette: legutóbbi tárgyalásai Vlagyimir Putyinnal azt jelzik, hogy az orosz elnök szeretne véget vetni a háborúnak.

Az ukrán elnök ugyanott úgy nyilatkozott, hogy Putyin szerinte még "nem áll készen a békére".

MTI