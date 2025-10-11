Vb-selejtező: Magyarország-Örményország - 67. perc: 1:0

Az első félidőben hiányoztak az egyéni villanások. Szoboszlai kifejezetten gyenge volt, labdaeladásaival ártott. Tóth Alex halvány volt, elbújt a passzok elől. Lukács ötlettelen volt. Cserék kellenek a második félidőben.

Utoljára frissítve: 2025. október 11. 19:43

2025. október 11. 17:34

71. perc: Az első örmény szöglet, Szoboszlai fejeli ki, Orbán eladja a labdát.

64. perc: Szoboszkai fejjel töri el a labdát jó helyzetben.

61. perc: Lukácsot Gruber, Tóth Alexet Nagy Zsolt váltja.

55. perc: Lukács gólt lő, középről, a kapus lába és a kapufa érintésével hálóban a labda: 1:0

54. perc: Orbán égbe fejeli ötödik szögletünket, melyet Szoboszlai pörgetett be.

48. perc: Szoboszlai duplázott, második lövése mellé szállt.

Félidőben nem cserélt Rossi.

45. perc: Orbán eladja a labdát.

44. perc: Lukács ügyetlenül eladja a labdát.

43. perc: Szoboszlai eladja a labdát.

40. perc: labdabirtoklásunk 67 százalékos.

36. perc: Szoboszlai ziccerben mellé lövi a labdát (a meccs eddigi legnagyobb helyzete volt, Rossi fogja a fejét).

33. perc: Lukács újabb helyzetet hagy ki (a Fradi ellen kettőből kettőt berúgott).

32. perc: Szoboszlai újabb labdát ad el tiszta helyzetben.

30. perc: Szoboszlai labdát ad el, ki nem kényszerített hiba.

25. perc: Styles-t ápolni kell: rosszul esett.

17. perc: Az első kapuralövés: az örmény csatár kísérletét Tóth csak kiütni tudja.

11. perc: Lukács helyzetbe kerül, nehéz szögből lő, a kapus szögletre véd.

Az eltiltás miatt hiányzó Varga Barnabás helyén Lukács Dániel kezd középcsatárként a magyar labdarúgó-válogatottban, amely 18 órától az örmény csapattal játszik világbajnoki selejtezőmérkőzést.

Marco Rossi szövetségi kapitány a kapuban a várakozásoknak megfelelően Tóth Balázsnak szavazott bizalmat, előtte pedig ugyanaz a négyes alkotja a védelmet, mint a szeptemberi vb-selejtezők alkalmával, azaz Nego Loic, Willi Orbán, Szalai Attila és Kerkez Milos. Az ellenfél támadásainak szűrése Schäfer András és Styles Callum feladata lesz.

A legnagyobb kérdés az előre tolt ék személye volt, a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember végül Lukácsot jelölte a kezdőcsapatba, nem a paksi Tóth Barnát. A Puskás Akadémia támadójának kiszolgálása pedig Bolla Bendegúz, Tóth Alex és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik feladata lesz.

A magyar-örmény mérkőzés, melyet az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít, 18 órakor kezdődik a telt házas Puskás Stadionban, amely jövőre a Bajnokok Ligája döntőjének is otthont ad. A meccs játékvezetője az angol Chris Kavanagh lesz.

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata:

Tóth Bal. - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez - Schäfer, Styles - Bolla, Tóth A., Szoboszlai - Lukács

Borítókép: Telki, 2025. október 7. Játékosok a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2025. október 7-én. A magyar csapat október 11-én Örményország ellen lép pályára a Puskás Arénában, három nappal később Lisszabonban a portugálok ellen játszik. MTI/Purger Tamás

MTI