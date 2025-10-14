Hankó Balázs: a magyar egyetemek a nemzetközi tudás fellegvárai lettek
2025. október 14. 17:05
Büszkék vagyunk arra, a magyar egyetemek a nemzetközi tudás fellegvárai lettek, hiszen a legkiválóbb nemzetközi lapokban megvalósuló tudományos teljesítményük 3 év alatt 48 százalékkal nőtt - jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter kedden a Miskolci Egyetemen.
Hankó Balázs úgy fogalmazott, a miskolci ebben a tudományos teljesítményben három év alatt 80 százalékos emelkedést produkált.
A tárcavezető közölte,
az elmúlt években a magyar felsőoktatás a finanszírozás vonatkozásában Európában az élre emelkedett, a GDP 2 százalékát fordítják a felsőoktatáshoz kapcsolódó finanszírozásra.
Hozzátette, 600 milliárd forintból újultak és újulnak meg a felsőoktatási intézmények kampuszai.
A Miskolci Egyetemen kormányzati támogatásból két kollégiumot és egy rendezvényhelyszínnel egybekötött éttermet újítottak fel, valamint kialakítottak egy bölcsődének és apartmanoknak is helyet adó családbarát épületet.
MTI
