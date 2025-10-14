Hankó Balázs: a magyar egyetemek a nemzetközi tudás fellegvárai lettek

2025. október 14. 17:05

Büszkék vagyunk arra, a magyar egyetemek a nemzetközi tudás fellegvárai lettek, hiszen a legkiválóbb nemzetközi lapokban megvalósuló tudományos teljesítményük 3 év alatt 48 százalékkal nőtt - jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter kedden a Miskolci Egyetemen.

Hankó Balázs úgy fogalmazott, a miskolci ebben a tudományos teljesítményben három év alatt 80 százalékos emelkedést produkált.

A tárcavezető közölte,

az elmúlt években a magyar felsőoktatás a finanszírozás vonatkozásában Európában az élre emelkedett, a GDP 2 százalékát fordítják a felsőoktatáshoz kapcsolódó finanszírozásra.

Hozzátette, 600 milliárd forintból újultak és újulnak meg a felsőoktatási intézmények kampuszai.

A Miskolci Egyetemen kormányzati támogatásból két kollégiumot és egy rendezvényhelyszínnel egybekötött éttermet újítottak fel, valamint kialakítottak egy bölcsődének és apartmanoknak is helyet adó családbarát épületet.

MTI