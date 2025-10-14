Szárnyakat adhat az Újpest focicsapatának a Red Bull
2025. október 14. 16:38
A labdarúgó Fizz Ligában szereplő Újpest FC stratégiai megállapodást kötött a Red Bull csoporttal.
A lila-fehérek keddi közleménye szerint a klub tulajdonosa, a MOL Retail, és a Red Bull között már hosszú ideje fennáll egy kölcsönösen előnyös együttműködés. Az új megállapodással ez a kapcsolat a futballszakmai tudásmegosztás területére is kiterjed, új lehetőségeket teremtve a pályán és azon kívül egyaránt.
A Red Bull-futballcsoport sportvezetője Jürgen Klopp, a Liverpool korábbi sikeredzője, aki bajnoki címre és Bajnokok Ligája-győzelemre vezette a csapatot. A német szakember mellett dolgozik Lőw Zsolt, aki játékosként az Újpestet erősítette.
A csoporthoz olyan csapatok tartoznak, mint például az osztrák Red Bull Salzburg, vagy a német RB Leipzig. Szoboszlai Dominik mindkét klubban játszott, és előbbiben indult be a karrierje Erling Haalandnak, a Manchester City világsztár norvég támadójának.
MTI
Címkék:
-
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
A globális baloldal se lenyelni, se kiköpni nem tudja Donald Trump békeegyezményét. Lehet gúnyolódni fennhéjázó, divatszóval nárcisztikus stílusán, a Nobel-békedíj iránti leplezetlen sóvárgásán, politikai teljesítménye vitathatatlan. Most például egy olyan békemegállapodást sikerült tető alá hoznia, amit senki másnak az elmúlt években.
-
Azzal, hogy Magyar Péter és Dobrev Klára – továbbá Ilaria Salis – ügyében az Európai Parlament megtagadta a mentelmi jog felfüggesztését, nem jogi, hanem hatalmi döntést hozott! - leplezi le a jogállamiság-ellenes szélsőséget Vejkey Imre.
-
A Tisza Pártot is a soraiban tudó Európai Néppárt, mint eddig annyiszor, saját korábbi ígéreteivel és választói akaratával ellentétesen a baloldallal kötött alkut, és cserben hagyta azokat az európai vállalkozásokat, amelyek a terhek valódi és jelentős csökkentését várták - hangsúlyozza Győri Enikő, a Fidesz-KDNP európai képviselője közleményében.