Szárnyakat adhat az Újpest focicsapatának a Red Bull

2025. október 14. 16:38

A labdarúgó Fizz Ligában szereplő Újpest FC stratégiai megállapodást kötött a Red Bull csoporttal.

A lila-fehérek keddi közleménye szerint a klub tulajdonosa, a MOL Retail, és a Red Bull között már hosszú ideje fennáll egy kölcsönösen előnyös együttműködés. Az új megállapodással ez a kapcsolat a futballszakmai tudásmegosztás területére is kiterjed, új lehetőségeket teremtve a pályán és azon kívül egyaránt.

A Red Bull-futballcsoport sportvezetője Jürgen Klopp, a Liverpool korábbi sikeredzője, aki bajnoki címre és Bajnokok Ligája-győzelemre vezette a csapatot. A német szakember mellett dolgozik Lőw Zsolt, aki játékosként az Újpestet erősítette.

A csoporthoz olyan csapatok tartoznak, mint például az osztrák Red Bull Salzburg, vagy a német RB Leipzig. Szoboszlai Dominik mindkét klubban játszott, és előbbiben indult be a karrierje Erling Haalandnak, a Manchester City világsztár norvég támadójának.

MTI