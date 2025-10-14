Vejkey Imre: A Brüsszel-Strasbourg-Soros rém-team a törvények felett állóként kezeli a politikai érdekeit kiszolgálókat

Azzal, hogy Magyar Péter és Dobrev Klára – továbbá Ilaria Salis – ügyében az Európai Parlament megtagadta a mentelmi jog felfüggesztését, nem jogi, hanem hatalmi döntést hozott! - leplezi le a jogállamiság-ellenes szélsőséget Vejkey Imre.

2025. október 14. 07:38

A parlamentben Vejkey Imre, a KDNP frakcióvezető-helyettese napirendelőtti felszólalásában rögzítette: a főváros vezetősége még úgy is csődbe vitte a költségvetést, hogy kétszeresére nőtt Budapest éves adóbevétele. A kereszténydemokrata politikust kérdezte a Gondola erről, továbbá a magyar szuverenitásról és az őshonos európai kisebbségek helyzetéről.

- Képviselő úr, Karácsony Gergely második ciklusát tölti Európa egyik legszebb, gazdag fővárosának élén, előzőleg pedig sok évig kerületvezető volt. Az önkormányzati munka vált-e túl bonyolulttá, vagy szellemi képességbeli problémák mutatkoznak?

- Egyik kérdésére sem válaszolhatok igennel, mert sokkal inkább az a helyzet, hogy a problémák abból adódnak, miszerint a főpolgármester úr úgymond egyre inkább a Brüsszel-Strasbourg-Soros (BSS) rém-team budapesti helytartójává válik!

- Ha a főpolgármester úr úgymond a BSS rém-team budapesti helytartója, akkor a magyar szuverenitás miképpen érvényesül a Fővárosban?

- Ha messzebbről tekintünk rá a dolgokra, akkor nézzük előszőr is, hogy napjainban mit tesz az Európai Unió vezetése.

Számomra úgy tűnik, hogy a két legnagyobb magyar ellenzéki párt elnökét a mentelmi jogával zsarolja! Ez pedig a magyar szuverenitásba való nyílt beavatkozás.

Azzal ugyanis, hogy Magyar Péter és Dobrev Klára – továbbá Ilaria Salis – ügyében az Európai Parlament megtagadta a mentelmi jog felfüggesztését, nem jogi, hanem hatalmi döntést hozott! Olyan hatalmi döntést, mely azt láttatja, hogy a BSS rém-team a törvények felett állóként kezeli azokat, akik kiszolgálják a triumvirátusa politikai érdekeit.

- Akkor egy idegen központi direktíva miatt nem akarnak ezek az emberek tudomást venni az őshonos európai kisebbségek – az elcsatolt terültek magyarsága – ügyéről, s beszélnek arról Erdélyben hogy román földön vannak?

- Igen, ez idegen hatalmi érdek valószínűsíthető, ugyanis a magyar érdekkel szemben az Európai Parlament éves jelentése nem tartalmazza az Európai Parlament Kutatószolgálatának tanulmányát, amely világos következtetéseket fogalmazott meg az őshonos európai kisebbségek helyzetéről!

Ha pedig az Európai Parlament politikai okokból mellőzi a releváns szakmai javaslatokat, akkor ugyanazt a hibát követi el, mint az Európai Bizottság, amely nemrégiben 1,2 millió polgár akaratát lesöpörve elutasította jogalkotási kérésüket a nemzeti régiók védelméről szóló polgári kezdeményezés kapcsán! Mi a Fidesz-KDNP, ezért ő ellenük azért is küzdünk, hogy az őshonos európai kisebbségek valós igényeit az EU-ban végre vegyék figyelembe és végre tartsák tiszteletben a nemzeti közösségek identitását! Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok!

Főkép: Vejkey Imre, a KDNP frakcióvezető-helyettese kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 6-án. MTI/Szigetváry Zsolt

Molnár Pál