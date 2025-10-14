Már több mint 50 ezer háromgyermekes édesanya igényelte online az szja-mentességet

2025. október 14. 13:04

A program október 1-jei indulása óta már több mint 50 ezer háromgyermekes édesanya igényelte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) online felületén az szja-mentességet - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.

Koncz Zsófia hangsúlyozta: a kedvezmény nem jár automatikusan, az igényt a NAV honlapja mellett a munkáltatónál is lehet jelezni, legkésőbb pedig az adóbevalláskor, visszamenőleg kaphatja meg az összeget az érintett mintegy 250 ezer édesanya.

Példákat említve rámutatott: a mentesség egy átlagkeresetű édesanya esetében havonta pluszban 109 ezer forintot jelent, évente ez 1,3 millió forint, havi bruttó 400 ezer forintos keresettel számítva havonta pluszban 60 ezer, éves szinten pedig 720 ezer forint marad a családnál.

Műsorvezetői kérdésre Koncz Zsófia elmondta, nemzetközi szinten folyamatos az érdeklődés a magyar családpolitika iránt, legutóbb a görög miniszterelnök jelentette be hasonló intézkedések tervezését, a Trump-adminisztrációnak pedig példa a magyar családpolitika, a magyar kormány folyamatos kapcsolatban van az Egyesült Államokkal.

Az államtitkár a műsorban elmondta: elkezdődött a családbarát roadshow, az országjárás során a program egyik részében a bölcsődei vezetőknek és a védőnőknek tartanak szakmai beszélgetéseket, a családi napon pedig szórakoztató programokat, koncerteket szerveznek a gyerekeknek.

"A roadshow keretében minden vidéki bölcsődébe kismotorokat fogunk eljuttatni, ezzel is felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen fontosak a kisgyermekek, a kisgyermekes családok és a bölcsődei hálózatfejlesztés" - fogalmazott a kormánypárti politikus.

Koncz Zsófia hangsúlyozta: a bölcsődékben 2010-hez képest megduplázták a férőhelyeket 32 500-ról 70 ezerre, emellett most négyszer annyi településen van bölcsőde mint 2010-ben volt, 326 helyett már 1250 településen.

Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kifejtette: a magyar adórendszert, a családtámogatási és otthonteremtési programokat folyamatosan kritizálja és támadja az Európai Bizottság és Brüsszel, itthon pedig a Tisza és az ellenzéki pártok nagy része.

Brüsszel egyértelműen progresszív adózást szeretne, kipróbáltuk már, tudjuk milyen, mindenki rosszul jár vele, a magyar kormány számára azonban a legjobb gazdaságpolitika az alacsony adók politikája - fogalmazott.

Koncz Zsófia hozzátette: ezért fontos a nemzeti konzultáció, a leveleket már több mint 1,3 millió postaládába kézbesítették, a válaszokat 30-ig lehet visszaküldeni.

A Tisza Párt végrehajtó, azt fogja tenni, amit Brüsszelben elvárnak tőlük, ezért lenne jó, ha nagyon sokan megerősítenék a magyar kormány intézkedéseit, mert irány jó, a rezsicsökkentés, a vállalkozások tekintetében és az alacsony társasági adó szempontjából is - mondta a kormánypárti politikus.

MTI