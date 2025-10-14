Budapest a csőd szélén, de legalább a BudapestGO alkalmazás fejlődik
2025. október 14. 14:07
Gyorsabbá és megbízhatóbbá kívánja tenni a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a BudapestGO utazási alkalmazást. A társaság tájékoztatása szerint a fejlesztés miatt este 10 órától szerda reggel 7 óráig nem lehet használni az alkalmazást.
Közleményük szerint az újdonságok több funkciót is érintenek, például az útvonaltervezést, amelynél még kényelmesebb lesz otthoni vagy munkahelyi úti célra keresni, ezáltal még gyorsabbá válik a tervezés.
Az útvonalterv nézetben továbbá láthatóvá válnak a megállóhelyek nevei, és informatívabb megjelenést kap az útvonaltervek listanézete is.
Fejlesztést kap a bérletesek és napijegyesek felszállását, illetve a bérletbemutatást megkönnyítő "felszállok" gomb is. A funkció mostantól a végállomásokra érve is egyszerűbben használható.
A megállóban vagy a végállomáson a "felszállok" gombra kattintva az alkalmazás csak a legközelebbi, két percen belül induló járműveket (metró esetében a metróállomást) jeleníti meg. A megfelelő jármű kiválasztása után a beolvasás is egyszerűsödik, hiszen nem kell egyet visszalépni hozzá az applikációban, hanem az éppen aktív felületen elvégezhető - írták.
A fejlesztés "élesítése alatt", kedden 22 órától szerda reggel körülbelül 7 óráig az ügyfelek nem fogják tudni használni a BudapestGO-t. Ezt követően a felhasználóknak frissíteniük kell az alkalmazást - hívta fel a figyelmet a BKK.
A társaság kitért arra is, hogy októbertől új termék is bekerült az alkalmazásba: érvényes Budapest-bérlettel (kivéve félhavi Budapest-bérlet), a Pest vármegyebérlet vagy országbérlet teljes árú vagy kedvezményes változatával papíralapon vagy digitális formában rendelkezők a normál díjszabás szerinti 2500 forint helyett két vonaljegy áráért, azaz 1000 forintért vásárolhatják meg a kiegészítő jegyet a 100E Repülőtéri Expressz járatra.
A kiegészítő repülőtéri vonaljegy a BudapestGO applikáción belül az "Egyéb közlekedési jegyek" menüpont alatt érhető el, és kizárólag érvényes (digitális vagy papíralapú) bérlet megléte esetén vásárolható meg, illetve érvényesíthető. Felszálláskor az utasoknak be kell mutatniuk az érvényes bérletüket, majd ezt követően tudják érvényesíteni a kiegészítő repülőtéri vonaljegyet - olvasható a közleményben.
MTI/Gondola
