Von der Leyen megúszta - egyelőre...

Elutasította a Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szemben benyújtott bizalmatlansági indítványt az Európai Parlament csütörtökön.

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén 553 képviselő szavazott. A bizalmatlansági indítványt 175-en támogatták, 360 képviselő ellenezte és 18-an tartózkodtak.

A bizalmatlansági indítvány elfogadásához a leadott szavazatok kétharmadára, és az összes képviselő abszolút többségének támogatására, legalább 361 voksra lett volna szükség a jelenleg 720 tagú Európai Parlamentben. Az EP eljárási szabályzata szerint az összes képviselő egytizede nyújthat be bizalmatlansági indítványt az Európai Bizottsággal szemben a Európai Parlament elnökéhez.

A bizalmatlanági indítványhoz szükséges aláírások összegyűjtését Gheorghe Piperea, az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) frakciójához tartozó Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) európai parlamenti (EP-) képviselője kezdeményezte, bírálva Ursula von der Leyent a Pfizer gyógyszeripari vállalat vezérigazgatójával a koronavírus-járvány idején, az oltóanyagok beszerzéséről váltott szöveges üzenetek átláthatóságának hiánya miatt.

A bizalmatlansági indítvány elfogadása esetén Ursula von der Leyen mellett az Európai Bizottság teljes biztosi testülete lemondásra kényszerült volna.

Az európai intézmények történetében még soha nem fordult elő ilyen egy 1999-es esetet leszámítva, amikor a bizalmatlansági szavazás előtt a luxemburgi Jacques Santer vezette uniós bizottság lemondott egy csalási ügyekben való "súlyos felelősségéről" szóló elítélő jelentést követően.

Az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága május közepén kihirdetett döntésében elítélte az Európai Bizottságot, amiért nem adott kielégítő és hihető indoklást arra, hogy miért tagadta meg a koronavírus elleni vakcinák szerződéseiről szóló, Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök és Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója között váltott szöveges üzenetek nyilvánosságra hozatalát.

Ítéletében az uniós bíróság közölte: az Európai Bizottságnak az uniós szerződések szerint valamennyi dokumentumát hozzáférhetővé kell tennie a nyilvánosság számára.

Folytatódhat a pénz-szórás

A mai bizalmi szavazáson nyilvánvalóvá vált: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csakis a tiszások frakciója, a weberi néppárt vezette baloldali nagykoalíció támogatásával folytathatja hibás politikáját - jelentette ki Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért-frakció első alelnöke a Facebook-oldalán csütörtökön.

Gál Kinga bejegyzésében azt írta: ezzel tovább mélyül Európa válsága.

"De ez a szavazás csak az első felvonás volt. Jönni fog a következő bizalmatlansági indítvány" - áll a magyar kormánypárti EP-képviselő közösségi oldalán elérhető bejegyzésben.

Liberális nyájszellem

Ursula von der Leyen kiállt az ukrán érdek mellett az európai érdekkel szemben, "a Tisza Párt és a DK nagykoalíciója" pedig összezárt az Európai Bizottság elnöke mögött - olvasható a miniszterelnök politikai igazgatójának csütörtöki Facebook bejegyzésében.

Orbán Balázs közölte: miközben az Európai Parlamentben "a liberális elit kimentette" Ursula von der Leyent, ő beszédet mondott egy Ukrajna újjáépítéséről szóló konferencián és még több finanszírozást ígért a háború folytatásához.

A Tisza Párt és a DK nagykoalíciójának kiállása pedig azt jelenti, hogy hitvallást tettek Ukrajna támogatása mellett - tette hozzá.

Ezt követően a politikus idézeteket közöl Ursula von der Leyen beszédéből.

Az Európai Bizottság elnöke a bejegyzés szerint úgy fogalmazott: "Ma azért gyűltünk össze ebben a pompás városban, hogy kifejezzük a tartós elkötelezettségünket Ukrajna mellett. Elszántságunk rendíthetetlen, támogatásunk megingathatatlan, mert mindig Ukrajna oldalán fogunk állni. (…) Most minden eddiginél inkább számíthattok Európára. Szolidaritásunk minden fronton folytatódik: katonailag, pénzügyileg és politikailag egyaránt.

"Ez legalább annyira az erőforrások és a védelmi rendszerek háborúja Oroszország részéről, mint az értékek háborúja. Ezért továbbra is be kell fektetnünk Ukrajna védelmébe és technológiai fölényébe. A 2030-as védelmi felkészültségi tervünk kulcsfontosságú: biztosítani fogja a szükséges forrásokat és költségvetési mozgásteret a katonai képességek ugrásszerű növeléséhez. Emellett ösztönözni fogja a beruházásokat az ukrán védelmi iparba".

Majd az idézet szerint a bizottsági elnök megszólítja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt: "ahogy te is mondtad, Volodimir, Ukrajnának csúcstechnológiával ellátott fegyverrendszerei vannak, és képes nagyon gyorsan és alacsony költséggel szállítani. Pontosan erre van szüksége az Európai Uniónak. De - ahogy szintén mondtad, Volodimir - az ukrán védelmi ipar jelenleg csak a kapacitása 60 százalékán működik. Most tagállamaink a SAFE eszköz révén hitelt vehetnek fel, és közvetlenül vásárolhatnak Ukrajna védelmi iparától. A tagállamok számára ez kiváló minőséget, gyorsaságot és alacsony árat jelent. Ukrajnának pedig létfontosságú bevételt, valamint lehetőséget az ipari bázisának megerősítésére".

"Másodszor a teljes körű invázió kezdete óta Európa volt és marad Ukrajna legnagyobb támogatója - eddig közel 165 milliárd euró értékben. Csak ebben az évben az Ukrajna által igényelt külső finanszírozás 84 százalékát fogjuk fedezni" - ígérte Ursula von der Leyen.

Majd így folytatja: "Biztosítani fogjuk, hogy Ukrajna 2028-ig és azután is támogatásban részesüljön, amikor az új európai költségvetés életbe lép. Az Ukrajnával kialakított új partnerség kulcsszerepet fog játszani a magánszektor beruházásainak ösztönzésében - ami elengedhetetlen lesz az újjáépítéshez is. Erre a szilárd alapra tudunk építeni".

Ezt követően Ursula von der Leyen úgy fogalmazott: "különös örömmel jelentem be ma az Európai Zászlóshajó Alapot Ukrajna újjáépítésére - ez lesz a világ legnagyobb tőkealapja az újjáépítés támogatására. Az ukrán emberek készen állnak arra, hogy a saját gazdaságukat a jövőbe vezessék. Most van itt az ideje a befektetésnek".

A bizottsági elnök a politikai támogatásról azt mondta,"hiába áll szüntelen tűz alatt, Ukrajna egyik reformot hajtja végre a másik után - ez egészen lenyűgöző. Ukrajna készen áll az uniós csatlakozási folyamat következő lépésére. Ukrajna teljesíti a reformokat - most nekünk is lépnünk kell, mert a csatlakozási folyamat érdemeken alapul, és Ukrajna megérdemli, hogy előre haladjon. A Bizottság nagyon világosan fogalmaz: Ukrajna készen áll az első, úgynevezett alapvető értékeket tartalmazó klaszter megnyitására" - idézte az elnököt a politikai igazgató.

Orbán Balázs bejegyzése szerint Ursula von der Leyen végül a "Slava, Ukraini, éljen sokáig Európa!" felkiáltással zárta a beszédét.



