Surján László: Ketten beszélnek (fiktív választási párbeszéd)

Szerző: Gondola

2026. március 11. 20:39

Fiktív párbeszéd egy kormánypárti és egy ellenzéki szavazó között a valasztásról, esélyekről, az egyre képtelenebb ellenzéki vádakról. Így is lehet, kulturáltan.

Surján László, a KDNP korábbi elnöke, volt népjóléti miniszter és EP-alelnök egy fiktív beszélgetéssel reagált Magyar Péter legújabb hazugságára, miszerint a jobboldal nem fogadná el a választási vereséget, és választási csalást készít elő. (Az Alapjogokért Központ is megírta, hogy Magyar Péter már 2025 szeptemberétől kezdve építi ezt a narratívát az ellenzéki nyilvánosságban, aminek célja az, hogy a párt előre magyarázatot készítsen egy esetleges választási vereségre. Ez egyébként egy ismert szélsőbaloldali, kommunista technika).



Az alábbi beszélgetés tehát egy fiktív ellenzéki és kormánypárti szimpatizáns között zajlik. A teljes sorozat az MKDSZ honlapján olvasható.

*

– Arra fogok szavazni, akinek a legtöbb esélye van a kormányváltásra. Ennek ellenére nem leszek meglepve, ha ismét Orbán győz.

– Miért nem lesz ez számodra meglepetés?

– Mert úgy alakította a szavazás szabályait, hogy megtarthassa a hatalmat.

– A választójogi törvény valóban befolyásolhatja az eredményt. Mit gondolsz, az angoloknál, vagy mondjam pontosabban: az Egyesült Királyságban valódi demokrácia van?

– Persze, hiszen ők az újkori demokrácia mintaországa.

– Tehát, ha Magyarországon az ő szabályaik szerint szavaznánk, akkor nem lehetne kétségbe vonni a demokrácia iránti elkötelezettségünket?

– Nem bizony.

– Nos, náluk csak egyéni választókörzetek vannak. Ha nálunk is így lenne, 90 százaléknál nagyobb lenne a kormányoldal. Ha Orbán valóban be akarta volna betonozni a hatalmát, az első kétharmad birtokában az angol rendszert iktatta volna törvénybe.

*

– Rendben, elismerem, hogy ebben a kérdésben nem élt vissza a hatalmával. De 16 év akkor is elég volt, nem is említve, hogy 1998-tól volt még négy éve is. Itt az ideje, hogy váltás legyen.

– Akkor szerinted miért van az, hogy nagy királyaink rendre húsz évnél tovább vezették az országot? (Szent István 41, III. Béla 24, II. András 30, IV. Béla 34, Károly Róbert 33, Nagy Lajos 40, Mátyás 32 évig.)

– Neked mindenre van valami válaszod.

– Én nem bánom, ha új vezetés jön, de van egy feltételem: jobb legyen, mint a jelenlegi. Látsz erre garanciát?

– Ez öv alatti ütés volt.

*

– Mi újat hoz a Tisza, ha Magyar Péter ugyanazt ígéri mint a Fidesz?

– Konkrétan mire gondolsz?

– A határkerítés megtartása, a migránskvóták és a migrációs paktum elutasítása, a rezsicsökkentés fenntartása, valamint az adócsökkentés, a béremelés és a nyugdíjemelés ígérete. Ez Orbán programja.

– Ez a józan ész programja. Magyar Péter nem dob ki mindezt, csak azért, mert Orbán ugyanezt ígéri.

– Én itt ellenmondást látok.

– Szerintem csak félsz, hogy a Fidesz szavazók átmennek a Tiszához.

– Dehogy. Az utánzatnál mindig jobb az eredeti.

– Mondjál példát az ellentmondásra!

– Jó. Beszéljünk az illegális migrációról. Tételezzük fel, hogy Magyar Péter komolyan gondolja, hogy ezt meg kell akadályozni. De ki az illegális migráns? A kormány szerint mindenki, aki engedély nélkül lépi át az államhatárt. Ellenük emelték a kerítést. Az Európai Unió szerint a bevándorló csak akkor lesz törvénysértő, ha a menedékkérelmet elbírálták és elutasították. A Tisza melyik értelmezést fogadja el? Brüsszel és az Európai Néppárt frakciója a másodikat. Ebből következik a Migrációs és Menekültügyi Paktum és a kötelező szolidaritási mechanizmus. Ezt a Tisza Párt európai parlamenti képviselői is megszavazták. Ha Magyar Péter a migráció kérdésében Orbánt követné, az konfliktushoz vezetne az EPP-vel és az uniós intézményekkel. Ha viszont alkalmazkodik az uniós elvárásokhoz, akkor a hazai kampányígéretek csak félrevezetésnek tekinthetők.

– A Tisza népszerűsége csak nőhet, ha a migrációkezelésében ütközik Brüsszellel.

– Lehetne így is, ha nem Brüsszel követőként kezdtek volna politizálni.

– Tudsz még példát mondani az ellentmondásra?

– Vegyük az energiapolitikát és a rezsicsökkentést. A Tisza kész az orosz energiáról 2027-től lemondani, de megtartaná állítólag a rezsicsökkentést, sőt ki is terjesztené. Az orosz energiáról való lemondás magasabb beszerzési árakat jelent, ennek terhe a költségvetésre hárul. Mi ennek a forrása: beruházás visszafogás vagy adóemelés. Egyik rosszabb, mint a másik, hallgatnak is róla.

– Nem megyek bele a közvélemény-kutatások ellentmondásaiba, de ha neked igazad van, hogyan lehet, hogy a választók minimum harmada Magyar Pétert támogatja?

– Én pedig nem kezdem a választókat szidni. A fentiek és még ehhez a béremelés, adócsökkentés, nyugdíjemelés ígérete – egyiknek sem árulják el a fedezetét – saját híveinek lelkesítésére alkalmas, sőt talán a bizonytalanok egy részének is tetszik. A program minőségéhez képest meglepően nagy a támogatók aránya. A magyarázatot abban a hazugság áradatban és gyűlöletkeltésben látom, amivel a mindenkori ellenzék évek óta próbálkozik. Remélem most is hiába.

Surján László