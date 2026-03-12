Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. március 12. 16:19

Az IKSZ elítéli a politikusokat és családtagjaikat érő fenyegetéseket, és arra figyelmeztet: a gyűlöletkeltés veszélyes irányba sodorhatja a közélet hangnemét.

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) határozottan elítéli azokat a megnyilvánulásokat, amelyek erőszakot szítanak a közéletben, illetve politikusokat vagy családtagjaikat fenyegetnek – derül ki a szervezetnek a Gondola.hu szerkesztőségéhez eljuttatott sajtóközleményéből.

A közleményben kiemelik:

„a politikai vita a demokrácia természetes része, de a fenyegetés, a gyűlöletkeltés és az erőszakra való utalás minden körülmények között elfogadhatatlan.”

A szervezet hangsúlyozza, hogy a közelmúltban napvilágot látott fenyegető kijelentések ismét rámutattak: a közélet hangneme veszélyes irányba sodródhat. A szervezet különösen aggályosnak tartja, amikor a politikai támadások már nemcsak közéleti szereplőket, hanem családtagjaikat is érintik. Mint írják,

„különösen felháborító, amikor a politikai támadások már nemcsak közéleti szereplőket, hanem családtagjaikat is érintik.”

Hozzátették: „a család minden ember számára védendő közösség, amelyet a politikai küzdelmekből ki kell zárni.”

Az IKSZ emlékeztetett arra is, hogy januárban elfogadott politikai nyilatkozatuk szerint a közéletnek olyan alapértékekre kell épülnie, mint

az emberi méltóság tisztelete,

a közösségek védelme

és a keresztény erkölcsi rend.

A közlemény szerint „aki erőszakot szít, vagy mások testi épségét fenyegeti, az nemcsak politikai ellenfelét támadja, hanem a közélet alapvető normáit is rombolja.” A szervezet úgy véli, hogy Magyarország jövője nem a gyűlöletre, hanem a felelősségre és a tiszteletre épülhet.

Az IKSZ ezért arra kér minden közéleti szereplőt, hogy a politikai vitákat határozottan, ugyanakkor kulturált hangnemben folytassák, és egyértelműen határolódjanak el az erőszak minden formájától.

A szervezet egyúttal felhívta valamennyi magyarországi ifjúsági szervezet figyelmét is, hogy világnézeti és politikai hovatartozástól függetlenül álljanak ki az erőszak ellen. A közlemény végén hangsúlyozzák:

„a fenyegetésnek és az agressziónak nincs helye a magyar közéletben.”

Az IKSZ szerint „a családok biztonsága és az emberi méltóság tisztelete nem lehet politikai vita tárgya.”