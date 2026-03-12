Orbán Viktor: egy rendszerváltás a nemzetpolitika megváltoztatását is jelentené

Szerző: MTI/Gondola

2026. március 12. 13:38

Orbán Viktor szerint ha rendszerváltás történne Magyarországon, az a nemzetpolitika megváltoztatását is jelentené. A miniszterelnök a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán beszélt erről.

Komolyan kell venni a változtatás felkínált lehetőségét: a rendszerváltást képviselő, jelentős erők is indulnak a választáson, egy rendszerváltás pedig a nemzetpolitika megváltoztatását is jelentené - hangsúlyozta a miniszterelnök a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán csütörtökön az Országházban.

Orbán Viktor arról a közegről szólva, amelyben mindez történik, elmondta: a veszélyek száma megnőtt, a legszűkebb környezetünkben, Európában káosz uralkodik.

A világ átalakulási folyamatban van, ez pedig arra sarkall minket, hogy ne az eddig megismert világ logikája szerint gondolkodjunk - figyelmeztetett. Kiemelte: a világgazdaság súlya keletre tolódott, a világ nagy technológiai központjai fele-fele arányban osztódnak Nyugat és Kelet között, a kritikus ásványkincsek és a tradicionális energiahordozók felett pedig nem a Nyugat, hanem a Kelet rendelkezik.

Eközben a katonai kiadásokat a Nyugat megduplázta, a Kelet megtriplázta, a különbség napról-napra csökken. Ezek a változások azzal jártak, hogy a konfliktusok száma megnőtt, ezt a "saját bőrünkön is érzékeljük" a szomszédban zajló háború miatt - jegyezte meg, hozzátéve: ezek a konfliktusok iszonyatos összegeket emésztenek fel.

Magyarországnak úgy kell számolnia, hogy az orosz-ukrán háború okozta károk, ami a gazdasági fejlődés kiesett mennyiségét jelenti, meghaladták a 10 ezer milliárd forintot - összegzett.