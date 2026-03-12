Tűzvész után megújul Miskolc jelképe, a Barlangfürdő

Szerző: Gondola

2026. március 12. 12:09

A Barlangfürdő még az előző városvezetés idején, 2024 szeptemberében égett le elektromos hibák miatt, amelynek okaként a karbantartási és szabványossági felülvizsgálatok hiánya is felmerült.

Tóth-Szántai József polgármester (Pont Mi–Fidesz–KDNP) és Hollósy András alpolgármester, aki a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltje Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2. számú egyéni választókerületében – A Miskolc egyik jelképének számító miskolc-tapolcai Barlangfürdő helyreállítása egyre látványosabb szakaszba lépett, és a munkálatok a felmerülő műszaki problémák ellenére is a tervezett ütemben haladnak. A felújítás aktuális állását helyszíni bejáráson ellenőriztepolgármester (Pont Mi–Fidesz–KDNP) ésalpolgármester, aki a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltje Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2. számú egyéni választókerületében – számolt be róla a minap.hu.

A Barlangfürdő még az előző városvezetés idején, 2024 szeptemberében égett le elektromos hibák miatt, amelynek okaként a karbantartási és szabványossági felülvizsgálatok hiánya is felmerült.

A kivitelezés során a szakemberek a bontási munkák közben számos korábban rejtett műszaki hibát is találtak. A régi vakolatok és díszburkolatok alatt olyan szerkezeti és műszaki problémák kerültek elő, amelyek az évek során elavulttá váltak, ráadásul a szabályozások is megváltoztak. Emiatt a kivitelezőnek az eredeti terveken túl további javításokat és korszerűsítéseket is el kell végeznie.

A városvezetés azonban hangsúlyozta, hogy a felújítás során nem végeznek félmunkát, minden feltárt hibát kijavítanak.

A beruházás egyik fontos állomása, hogy elkészült az új födém a medencetér fölött, amely a korábbi tűzkárban teljesen megsemmisült. Erre az új szerkezetre már építik az új tetőt. A kivitelezők szerint a tetőszerkezet építése jól halad, így a felső szerkezetek helyreállítása látványosan közelít a következő fázishoz.

A munkák közben a barlangjáratokban és a fürdő termeiben is jelentős műszaki fejlesztések zajlanak. A szakemberek több mint húsz kilométernyi erős- és gyengeáramú kábelt fektettek le az elektromos rendszerek számára. Emellett folyamatban van a padlófűtési rendszer kiépítése, amelyhez szintén kilométeres hosszúságú csővezetékeket helyeznek el. A korszerűsítés részeként a légtechnikai berendezéseket is cserélik, és több helyen már az új burkolatok is elkészültek.

A városvezetés célja, hogy a felújított Barlangfürdőt minél hamarabb visszaadhassák a miskolciaknak és a turistáknak. Az intézmény különleges természeti adottságai miatt nemcsak Miskolc egyik jelképe, hanem az ország egyik legismertebb turisztikai látványossága is, ezért a helyreállítása kiemelt jelentőségű a város és az egész régió számára.